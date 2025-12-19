#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
513.55
602.09
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
513.55
602.09
6.42
Общество

Почему пассажиров держат в самолете: КГА объяснил зимние задержки рейсов

самолет, снегопад, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 16:56 Фото: unsplash
В Комитете гражданской авиации (КГА) Министерства транспорта (МТ) Казахстана сегодня, 19 декабря 2025 года, рассказали про ключевые этапы и требования безопасности при противообледенительной обработке воздушных судов, сообщает Zakon.kz.

Подчеркивается, что противообледенительная обработка (деайсинг) – критически важная часть подготовки воздушного судна к безопасному вылету. Соблюдение как международных стандартов, так и внутренних нормативных требований в сфере гражданской авиации является приоритетом для авиакомпаний и аэропортов.

"Следует учитывать, что в условиях активных осадков и низких температур возможны технологические задержки в вылетах рейсов. Они связаны с необходимостью проведения обработки воздушного судна при условии, что погодные условия позволяют выполнить ее качественно и обеспечить защитное действие жидкости на всем этапе руления и до момента взлета. Такие задержки являются важным элементом обеспечения безопасности полетов".Пресс-служба КГА

В комитете отметили, что в зимний период риск обледенения существенно возрастает. Даже тонкий слой льда, изморози или снега на крыльях и иных критических поверхностях способен ухудшить аэродинамические характеристики воздушного судна, увеличить сопротивление воздуха и снизить подъемную силу, что ухудшает летные характеристики самолета.

По этой причине, как пояснили в КГА, в международной практике и национальных процедурах применяется обязательная противообледенительная обработка, которая преимущественно выполняется с применением противообледенительной жидкости в один или два этапа:

  1. Удаление льда, снега, изморози и иных загрязнений с критических поверхностей воздушного судна.
  2. Нанесение защитного слоя жидкости для предотвращения повторного образования льда в течение установленного времени.

Также в комитете объяснили, почему обработка начинается после посадки пассажиров.

"Порядок проведения мероприятий по противообледенительной обработке предусматривает выполнение обработки после завершения посадки пассажиров и закрытия всех дверей воздушного судна. Основная причина такого требования связана с ограниченным временем защитного действия противообледенительных жидкостей. Чтобы обеспечить максимальную эффективность нанесенного защитного слоя и гарантировать его действие до момента взлета, обработка должна выполняться как можно ближе ко времени вылета".Пресс-служба КГА

Как отмечается, закрытие дверей перед началом противообледенительной обработки также соответствует требованиям технологического процесса обслуживания воздушного судна.

"На практике это означает, что после окончания посадки пассажиров и закрытия дверей самолет может оставаться на стоянке или будет отбуксирован на специальную площадку для выполнения процедур противообледенительной обработки. При этом в зависимости от погодных условий обработка будет проведена сразу или когда погодные условия позволят ее выполнить. Такие технологические ожидания являются частью обязательных международных и национальных процедур, направленных на обеспечение безопасности полетов. Благодарим всех пассажиров за понимание и терпение!"Пресс-служба КГА

16 декабря 2025 года стало известно, что Минтранспорта Казахстана приняло важное решение касательно авиарейсов в праздничные дни. Какое именно, можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Снег и метели охватят весь Казахстан 20 декабря
17:17, Сегодня
Снег и метели охватят весь Казахстан 20 декабря
Задержка авиарейсов в Алматы: КГА обратился к пассажирам
19:51, 20 декабря 2024
Задержка авиарейсов в Алматы: КГА обратился к пассажирам
В КГА разъяснили назначение Аслана Сатжанова
12:34, 08 апреля 2025
В КГА разъяснили назначение Аслана Сатжанова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: