Почему пассажиров держат в самолете: КГА объяснил зимние задержки рейсов

В Комитете гражданской авиации (КГА) Министерства транспорта (МТ) Казахстана сегодня, 19 декабря 2025 года, рассказали про ключевые этапы и требования безопасности при противообледенительной обработке воздушных судов, сообщает Zakon.kz.

Подчеркивается, что противообледенительная обработка (деайсинг) – критически важная часть подготовки воздушного судна к безопасному вылету. Соблюдение как международных стандартов, так и внутренних нормативных требований в сфере гражданской авиации является приоритетом для авиакомпаний и аэропортов.

"Следует учитывать, что в условиях активных осадков и низких температур возможны технологические задержки в вылетах рейсов. Они связаны с необходимостью проведения обработки воздушного судна при условии, что погодные условия позволяют выполнить ее качественно и обеспечить защитное действие жидкости на всем этапе руления и до момента взлета. Такие задержки являются важным элементом обеспечения безопасности полетов". Пресс-служба КГА

В комитете отметили, что в зимний период риск обледенения существенно возрастает. Даже тонкий слой льда, изморози или снега на крыльях и иных критических поверхностях способен ухудшить аэродинамические характеристики воздушного судна, увеличить сопротивление воздуха и снизить подъемную силу, что ухудшает летные характеристики самолета.

По этой причине, как пояснили в КГА, в международной практике и национальных процедурах применяется обязательная противообледенительная обработка, которая преимущественно выполняется с применением противообледенительной жидкости в один или два этапа:

Удаление льда, снега, изморози и иных загрязнений с критических поверхностей воздушного судна. Нанесение защитного слоя жидкости для предотвращения повторного образования льда в течение установленного времени.

Также в комитете объяснили, почему обработка начинается после посадки пассажиров.

"Порядок проведения мероприятий по противообледенительной обработке предусматривает выполнение обработки после завершения посадки пассажиров и закрытия всех дверей воздушного судна. Основная причина такого требования связана с ограниченным временем защитного действия противообледенительных жидкостей. Чтобы обеспечить максимальную эффективность нанесенного защитного слоя и гарантировать его действие до момента взлета, обработка должна выполняться как можно ближе ко времени вылета". Пресс-служба КГА

Как отмечается, закрытие дверей перед началом противообледенительной обработки также соответствует требованиям технологического процесса обслуживания воздушного судна.

"На практике это означает, что после окончания посадки пассажиров и закрытия дверей самолет может оставаться на стоянке или будет отбуксирован на специальную площадку для выполнения процедур противообледенительной обработки. При этом в зависимости от погодных условий обработка будет проведена сразу или когда погодные условия позволят ее выполнить. Такие технологические ожидания являются частью обязательных международных и национальных процедур, направленных на обеспечение безопасности полетов. Благодарим всех пассажиров за понимание и терпение!" Пресс-служба КГА

