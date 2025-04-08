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События

В КГА разъяснили назначение Аслана Сатжанова

В КГА разъяснили назначение Аслана Сатжанова, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 12:34 Фото: caa.gov.kz
В Комитете гражданской авиации (КГА) Министерства транспорта Казахстана 8 апреля 2025 года дали официальное разъяснение по назначению Аслана Сатжанова, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что сегодня в ряде источников появилась информация о назначении Аслана Сатжанова на должность заместителя генерального директора по безопасности полетов АО "Авиационная администрация Казахстана".

"Сообщаем, что данная информация некорректная. Аслан Сатжанов, являющийся директором Департамента летной годности – главным авиационным инспектором АО "Авиационная администрация Казахстана", назначен исполняющим обязанности заместителя генерального директора по безопасности полетов АО "Авиационная администрация Казахстана", – заявили в КГА во вторник.

В комитете все средства массовой информации при подготовке публикаций настоятельно попросили ссылаться исключительно на официальные источники.

19 марта 2025 года гендиректор Авиационной администрации Казахстана Каталин Раду сообщил, что покинул свой пост, который занимал с апреля 2022 года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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