Общество

В аэропорту Астаны изменится схема движения авто с 21 декабря: что важно знать

Аэропорт в Астане, аэропорт Астаны, международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, международный аэропорт в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 19:33 Фото: Zakon.kz
С 21 декабря 2025 года в Международном аэропорту Астаны начнется строительство переходной галереи, которая соединит пассажирский терминал Т2 со станцией LRT "Әуежай", сообщает Zakon.kz.

Подробнее об этом сегодня, 19 декабря, рассказали в пресс-службе столичной воздушной гавани:

"Строительно-монтажные работы планируется провести в период с 21 декабря 2025 года по 30 апреля 2026 года. Проект направлен на улучшение транспортной доступности аэропорта и создание удобной пересадки между авиационным и легкорельсовым транспортом. В период проведения работ временно изменится схема движения транспортных средств в зоне терминала Т2".

Основные изменения в организации движения:

  • проезд для машин скорой помощи и пожарной службы будет осуществляться под навесом терминала Т2;
  • пассажиры категории CIP будут заезжать по маршруту общественного транспорта;
  • движение служебного, автобусного транспорта, такси и личных автомобилей будет организовано с учетом ограждения строительной площадки;
  • подробная схема движения представлена в наглядных материалах и доступна для ознакомления.
"Изменения носят временный характер и будут действовать на период строительства. Международный аэропорт Астаны рекомендует пассажирам заранее планировать маршрут прибытия в терминал Т2 и учитывать обновленную схему движения. Аэропорт благодарит пассажиров и гостей столицы за понимание. Работы проводятся с соблюдением требований безопасности и с минимальным влиянием на работу терминала", – заключили в пресс-службе Международного аэропорта Астаны.

Фото: Telegram/nqzairport

Ранее мы писали, что главный въезд в аэропорт Алматы закроют на неделю. Подробнее – здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
