Главный въезд в аэропорт Алматы закроют на неделю
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Международном аэропорту Алматы с 4 по 11 декабря ограничат движение транспорта на основном въезде из-за ремонтных работ, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили 4 декабря в пресс-службе воздушной гавани, на участке въезда с улицы Б. Майлина будет проводиться демонтаж внешнего островка и укладка нового асфальта.
"В связи с ремонтными работами временно закрываются один въезд и два выезда. Остальные въездные и выездные группы продолжат функционировать в штатном режиме", – отметили в сообщении.
Пассажирам и встречающим рекомендовано заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений.
В аэропорту извинились за доставленные неудобства и поблагодарили пользователей за понимание.
А ранее стало известно, что в Казахстане появится первая национальная грузовая авиакомпания.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript