Общество

Главный въезд в аэропорт Алматы закроют на неделю

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 19:06 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Международном аэропорту Алматы с 4 по 11 декабря ограничат движение транспорта на основном въезде из-за ремонтных работ, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 4 декабря в пресс-службе воздушной гавани, на участке въезда с улицы Б. Майлина будет проводиться демонтаж внешнего островка и укладка нового асфальта.

"В связи с ремонтными работами временно закрываются один въезд и два выезда. Остальные въездные и выездные группы продолжат функционировать в штатном режиме", – отметили в сообщении.

Пассажирам и встречающим рекомендовано заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений.

В аэропорту извинились за доставленные неудобства и поблагодарили пользователей за понимание.

А ранее стало известно, что в Казахстане появится первая национальная грузовая авиакомпания.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
