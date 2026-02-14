Собаку привязали к машине в Алматы: где сейчас животное
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
После инцидента в Алматы появились подробности о пострадавшей собаке, сообщает Zakon.kz.
Видео инцидента попало в социальные сети. В ситуацию вмешалась местная жительница, которая догнала машины и вызвала сотрудников полиции. Сейчас стражи порядка ведут расследование, передает Astana.TV.
Как выяснили журналисты телеканала, собака сейчас находится в приюте под наблюдением специалистов. Они рассказали, что настоящий хозяин в момент происшествия находился в больнице и оставил животное бывшей супруге. О случившемся мужчина узнал из социальных сетей. К счастью, сам питомец сильно не пострадал.
"Состояние стабильное, однако к себе не подпускает. На лапах имеются повреждения", – рассказала руководитель приюта Юлия Остертаг.
Со слов руководителя приюта, 14 февраля вместе с хозяином она планирует повезти собаку на УЗИ.
Ранее в Караганде хозяева погибших собак породы тазы готовят жалобу в прокуратуру.
