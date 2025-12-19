Без новоселья остались очередники казахстанского мегаполиса

В 2025 году в Шымкенте никто из более чем 90 тыс. граждан, стоящих в очереди, так не смог справить новоселье в положенной государством квартире, сообщает Zakon.kz.

По информации "Седьмого канала", ответственные органы объясняют это отсутствием готовых домов. По их словам, в настоящее время рассматривается вопрос обеспечения арендным жильем лишь 184 граждан, чья очередь уже подошла.

В профильном управлении уверяют, что они смогут переехать в свои жилища уже до конца этого года.

"Согласно плану на этот год, тысяча квартир должна была быть передана очередникам. Из них почти 600 были предоставлены в прошлом году, а 331 квартира перешла на начальный период текущего года в качестве переходящих. То есть до мая мы обеспечили больше 300 граждан арендными квартирами. Кроме того, начаты работы по оформлению 379 арендных жилых помещений. В целом около тысячи граждан в настоящее время будут заниматься оформлением своих жилых помещений", – отметила начальник управления жилья Жулдыз Ордабекова.

При этом, в честь Дня Независимости Казахстана 20 семей получили новые квартиры в рамках модернизации района "Зеленая балка".