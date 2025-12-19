#Казахстан в сравнении
Общество

Без новоселья остались очередники казахстанского мегаполиса

Ключи от новых квартир, ключи от новой квартиры, новая квартира, ключи от новых домов, ключи от нового дома, новые дома, новый дом, новоселье, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2025 04:33 Фото: Zakon.kz
В 2025 году в Шымкенте никто из более чем 90 тыс. граждан, стоящих в очереди, так не смог справить новоселье в положенной государством квартире, сообщает Zakon.kz.

По информации "Седьмого канала", ответственные органы объясняют это отсутствием готовых домов. По их словам, в настоящее время рассматривается вопрос обеспечения арендным жильем лишь 184 граждан, чья очередь уже подошла.

В профильном управлении уверяют, что они смогут переехать в свои жилища уже до конца этого года.

"Согласно плану на этот год, тысяча квартир должна была быть передана очередникам. Из них почти 600 были предоставлены в прошлом году, а 331 квартира перешла на начальный период текущего года в качестве переходящих. То есть до мая мы обеспечили больше 300 граждан арендными квартирами. Кроме того, начаты работы по оформлению 379 арендных жилых помещений. В целом около тысячи граждан в настоящее время будут заниматься оформлением своих жилых помещений", – отметила начальник управления жилья Жулдыз Ордабекова.

При этом, в честь Дня Независимости Казахстана 20 семей получили новые квартиры в рамках модернизации района "Зеленая балка".

Фото Алия Абди
Алия Абди
