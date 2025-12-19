Метель лишила света жителей области Улытау: собственник электросетей без рабочих и техники

Аварийное отключение электричества произошло из-за метели в городе Каражал, а ТОО "Вест-2001" не производит ремонтно-восстановительные работы из-за отсутствия персонала и техники, сообщает Zakon.kz.

Двое суток без электроснабжения остаются 380 домов в городе Каражал области Улытау. Об этом передает "24KZ".

Электрики устраняют последствия аварийного отключения, произошедшего из-за метели. Часть домов отапливается электрокотлами, поэтому жители остались и без тепла. Подача электроэнергии частично восстановлена, а аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Со слов заместителя акима области Улытау Улантая Усенова, собственник электрических сетей – ТОО "Вест-2001" – не производит ремонтно-восстановительные работы, ссылаясь на отсутствие персонала и техники.

"В связи с этим был создан оперативный штаб, который проводит восстановление электрических сетей города Каражала. Акиматом Каражала, а также акиматом области привлечены специалисты из Жанааркинского района и с промышленных предприятий. В настоящее время они находятся в Каражале и проводят ремонтно-восстановительные работы", – объяснил чиновник.

На 20 декабря в 17 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.