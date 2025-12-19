#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
517.66
606.49
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
517.66
606.49
6.44
Общество

Метель лишила света жителей области Улытау: собственник электросетей без рабочих и техники

Линии электропередач, электричество, электроэнергия, электроэнергетика , фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2025 03:52 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Аварийное отключение электричества произошло из-за метели в городе Каражал, а ТОО "Вест-2001" не производит ремонтно-восстановительные работы из-за отсутствия персонала и техники, сообщает Zakon.kz.

Двое суток без электроснабжения остаются 380 домов в городе Каражал области Улытау. Об этом передает "24KZ".

Электрики устраняют последствия аварийного отключения, произошедшего из-за метели. Часть домов отапливается электрокотлами, поэтому жители остались и без тепла. Подача электроэнергии частично восстановлена, а аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Со слов заместителя акима области Улытау Улантая Усенова, собственник электрических сетей – ТОО "Вест-2001" – не производит ремонтно-восстановительные работы, ссылаясь на отсутствие персонала и техники.

"В связи с этим был создан оперативный штаб, который проводит восстановление электрических сетей города Каражала. Акиматом Каражала, а также акиматом области привлечены специалисты из Жанааркинского района и с промышленных предприятий. В настоящее время они находятся в Каражале и проводят ремонтно-восстановительные работы", – объяснил чиновник.

На 20 декабря в 17 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Жители Актау остались без света и воды
02:55, 17 апреля 2023
Жители Актау остались без света и воды
Жители Актобе перекрыли дорогу из-за отключения света. К ним вышел аким
00:24, 09 февраля 2024
Жители Актобе перекрыли дорогу из-за отключения света. К ним вышел аким
Подробности отключения света в центре Алматы рассказали в АЖК
11:03, 16 мая 2023
Подробности отключения света в центре Алматы рассказали в АЖК
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: