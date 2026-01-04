#Казахстан в сравнении
События

Искали 5 часов: в области Улытау спасли троих мужчин

04.01.2026 10:39
В ночь на 4 января 2026 года в области Улытау в метель спасли троих мужчин, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, мужчин искали в районе села Бостумсык.

"В ночь с 3 на 4 января в Улытау в районе села Бостумсык была организована масштабная операция по поиску троих мужчин 1997, 1972 и 1968 годов рождения, которые выехали на поиски лошадей, но не вернулись вовремя", – говорится в сообщении.

В условиях сложной проходимости спасатели лопатами расчищали занесенные снегом дороги, прокладывая путь пешком и обеспечивая продвижение поисковых групп. Также применялся дрон.

Через 5 часов поисков пропавшие были найдены в степной местности, примерно в 30 километрах от села Каракенгир. В медицинской помощи они не нуждались.

Ранее в Актюбинской области развернулись поисково-спасательные работы по поиску 47-летнего мужчины.

Мухит Турсынали
