Грязный воздух: синоптики предупредили жителей Алматы и Атырау

Синоптики "Казгидромета" предупредили жителей двух городов о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ), сообщает Zakon.kz.

Как указано на сайте организации, сегодня, 20 декабря 2025 года, НМУ загрязнения воздуха ожидаются в городе Алматы, а также ночью в Атырау.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Ранее сообщалось, что в Алматы с 20 по 26 декабря погода будет изменчивой и неустойчивой.