Общество

ОСМС для казахстанцев без работы и с низким доходом: важное заявление Минздрава

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2025 11:07 Фото: pixabay
В Министерстве здравоохранения 20 декабря напомнили о том, что с 1 января 2026 года безработные и с низким доходом казахстанцы получат доступ к обязательному социальному медицинскому страхованию (ОСМС) за счет местных бюджетов, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, на сегодняшний день в системе ОСМС застрахованы порядка 16,8 млн человек, из них 12,3 млн относятся к льготным категориям.

При этом 3,6 млн человек остаются вне системы. Это:

  • 2,5 млн – граждане с благополучным и удовлетворительным уровнем жизни;
  • 1,1 млн – граждане кризисного (Д) и экстренного (Е) уровней социального благополучия: это люди с низкими доходами, которые не работают и не имеют обязательных пенсионных взносов в течение трех месяцев, с трудом покрывают базовые потребности семьи.
"Согласно принятому закону, уплата взносов на ОСМС за граждан кризисного и экстренного уровней возложена на местные исполнительные органы. Взносы будут уплачиваться по факту обращения человека за медицинской помощью, что обеспечивает доступ к необходимым медицинским услугам. Благодаря этим мерам в 2026 году системой ОСМС дополнительно будут охвачены около 1 млн человек", – сообщили в Минздраве.

Для получения медицинской помощи необходимо быть прикрепленным к поликлинике по месту жительства.

Проверить статус в системе ОСМС можно:

  • на сайте Фонда социального медицинского страхования – msqory.kz;
  • через Telegram-бот SaqtandyryBot;
  • в мобильных приложениях: Qoldau 24/7, Damumed, а также в приложениях банков.

Кроме того, с 1 января 2026 года граждане, уплачивавшие взносы в фонд ОСМС не менее пяти лет, смогут сохранять статус застрахованного в течение шести месяцев при временном перерыве в платежах.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
