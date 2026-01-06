#Казахстан в сравнении
События

Правда ли, что госслужащим разрешили бизнес в Казахстане? Официальное разъяснение

Госслужба, портфель, дипломат, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 19:23 Фото: pixabay
На днях в Казнете стали распространять рассылку, автор которой утверждает, что в Казахстане якобы "отменили запрет на предпринимательство для госслужащих". Центр по борьбе с дезинформацией выступил с заявлением по этому поводу, сообщает Zakon.kz.

Специалисты в своем разъяснении уточнили, что такая трактовка не соответствует действительности и искажает смысл принятого закона.

Известно, что президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, разработанный во исполнение решений Конституционного суда. Его цель – привести законодательство в соответствие с Конституцией, сохранить антикоррупционные ограничения и одновременно устранить избыточные запреты в государственном и квазигосударственном секторе, не связанные с реальными рисками злоупотреблений

Речь не идет об отмене запрета на совмещение государственной службы с занятием бизнесом для государственных служащих. Эти ограничения для госслужащих сохраняются в полном объеме. Изменения касаются приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций.

Согласно подпункту 4) статьи 1 закона "О противодействии коррупции", это руководители и заместители руководителей государственных предприятий и учреждений (например, школ, больниц), субъектов квазигосударственного сектора, работники госкорпорации "Правительство для граждан", а также лица, осуществляющие технический и авторский надзор на автомобильных дорогах.

Закон прямо закрепляет случаи, когда указанные лица не вправе заниматься предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью:

  • если она препятствует исполнению должностных обязанностей;
  • если используется служебное имущество;
  • при наличии конфликта интересов.

Кроме того, Конституционный суд указал, что запрет на предпринимательство должен быть дифференцированным и зависеть от характера должностных обязанностей.

В связи с чем из числа лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, запрет на занятие предпринимательской деятельностью сохраняется за:

  • членами территориальных избирательных комиссий, осуществляющими полномочия на постоянной основе (так как такой запрет закреплен в вышестоящем акте – Конституционном законе "О выборах");
  • служащими Национального банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, АО "Авиационная администрация Казахстана" (поскольку указанные служащие осуществляют контрольно-надзорные функции);
  • лицами, осуществляющими управленческие функции в национальных холдингах и национальных компаниях, национальных и региональных институтах развития, их дочерних организациях (ввиду стратегической направленности деятельности таких компаний).

Следует отметить, что, как и раньше, вправе заниматься любой не запрещенной законом предпринимательской деятельностью работники среднего звена, рядовые работники вышеуказанных государственных организаций и субъектов квазигосударственного сектора, так как они не относятся к понятию "лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций".

Предусмотренное законом право лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение госфункций, на осуществление предпринимательской деятельности не означает свободу занятия бизнесом без ограничений.

"Данные лица по-прежнему относятся к субъектам коррупционных правонарушений, то есть будут привлечены к уголовной или административной ответственности в случае совершения коррупционных правонарушений. На них распространяются финансовый контроль, требования по предотвращению конфликта интересов, запрет на работу в непосредственной подчиненности с родственниками в одной государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора", – также отмечено в публикации.

Ранее мы рассказывали, что в начале января 2026 года в социальных сетях распространилось фото главы Meta Марка Цукерберга на фоне главного монумента "Байтерек" в Астане. Как оказалось, снимок был сгенерирован с помощью искусственного интеллекта.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
