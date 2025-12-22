#Казахстан в сравнении
Общество

По поручению Токаева 7,5 млрд тенге направлены в Карагандинскую область

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 08:20 Фото: akorda.kz
По поручению президента Казахстана 7,5 млрд тенге направлены на строительство и модернизацию медицинских учреждений в Балхаше, сообщает Zakon.kz.

В рамках программы по возврату активов из Специального государственного фонда выделено порядка 7,5 млрд тенге на реализацию ряда медицинских объектов в Карагандинской области. Об этом передает пресс-служба правительства страны.

В частности, на оснащение современным оборудованием операционно-реанимационного блока нового онкологического центра в Караганде направлено 6,2 млрд тенге. Дополнительно из областного бюджета предусмотрено софинансирование в размере 1,74 млрд тенге. На данный момент готовность объекта достигла 70%, ведутся внутренние отделочные работы.

В городе Балхаше на базе многопрофильной больницы, где в настоящее время проводится капитальный ремонт, создается межрайонный медицинский хаб. На эти цели выделено более 1 млрд тенге, общая стоимость составляет 1,27 млрд тенге.

"В рамках проекта завершается строительство дополнительного корпуса для размещения ангиографической операционной и приемно-диагностического отделения. Сегодня готовность объекта составляет 96%. Также завершены основные работы по возведению каркаса, прокладке инженерных сетей и внутренней отделке. Сдача объекта запланирована до конца текущего года", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Балхаше создается детский реабилитационный центр: для переоборудования здания бывшего санатория направлено 272,1 млн тенге. Проект предусматривает стационар и организацию амбулаторного приема. Формируется мультидисциплинарная команда из узкопрофильных специалистов, включая реабилитологов, неврологов, логопедов и инструкторов ЛФК. Это обеспечит детям доступ к качественной реабилитации без необходимости выезда в областной центр. Завершение работ планируется в феврале 2026 года.

"Реализация данных проектов повысит качество медпомощи в регионе. Так, запуск ангиографической операционной позволит оказывать экстренную высокотехнологичную помощь при инфарктах и инсультах непосредственно в Балхаше, соблюдая принцип "золотого часа" и сохраняя жизни пациентов. Открытие реабилитационного центра обеспечит непрерывность восстановительного лечения для детей с особыми потребностями по месту жительства", – передает пресс-служба правительства.

20 декабря в Министерстве здравоохранения напомнили о том, что с 1 января 2026 года безработные и казахстанцы с низким доходом получат доступ к обязательному социальному медицинскому страхованию (ОСМС) за счет местных бюджетов.

Фото Алия Абди
Алия Абди
