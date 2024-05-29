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Законодательство РК

На что правительство Казахстана выделило еще порядка 40 млрд тенге из резерва

На что правительство Казахстана выделило еще порядка 40 млрд тенге из резерва, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 10:22 Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов подписал постановление о выделении из резерва правительства 39,9 млрд тенге для строительства и модернизации медицинских учреждений в рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения", сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, решение принято в рамках исполнения протокола заседания правительства от 27 февраля.

Нацпроект реализуется во исполнение поручения главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана 1 сентября 2022 года "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество", в целях повышения уровня оказания медпомощи сельским жителям.

В рамках него предусматривается строительство 655 объектов первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и модернизация центральных районных больниц.

Финансирование проектов осуществляется согласно поданным заявкам от акиматов регионов по мере готовности проектно-сметной документации (ПСД). В этой связи средства из резерва Правительства в размере чуть более 39 млрд 987 млн тенге будут направлены на строительство 297 объектов первичной медпомощи в сельских населенных пунктах, по которым готова ПСД. Среди них медпункты, фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории.

Кроме того, часть выделенных средств пойдет на:

  • завершение капитального ремонта здания роддома Аркалыкской региональной больницы;
  • капремонт двух блоков Степногорской многопрофильной городской больницы;
  • капремонт главного корпуса Атбасарской многопрофильной межрайонной больницы;
  • начало капремонта Центральной больницы города Балхаш;
  • строительство пристройки к главному корпусу ангиографической операционной и размещение ангиографической установки в Многопрофильной больнице города Балхаш;
  • реконструкцию с пристройкой блока к зданию Шиелийской многопрофильной центральной районной больницы и строительство там же инфекционного отделения на 30 коек.

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17 мая 2024 года стало известно, что премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал постановление о выделении дополнительных средств из резерва правительства на усиление работ в Риддере.

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