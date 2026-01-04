Более 9 млрд тенге выделило правительство на модернизацию аэропорта Павлодара
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Правительство выделило 9,3 млрд тенге на модернизацию аэропорта Павлодара. Деньги используют из специального государственного фонда возвращенных активов, сообщает Zakon.kz.
Проект предусматривает реконструкцию искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона, сообщили в пресс-службе правительства.
"Реализация проекта позволит принимать современные типы воздушных судов без ограничений по взлетной массе. С учетом географического расположения Павлодара это повысит транзитный потенциал региона. Ожидается, что обновление инфраструктуры также будет способствовать росту пассажиропотока, улучшению транспортной доступности области и развитию деловой активности", – говорится в сообщении.
Основные виды запланированных работ:
- реконструкция и расширение взлетно-посадочной полосы с 45 до 60 метров;
- обновление покрытия рулежной дорожки и перрона;
- модернизация системы энергоснабжения;
- установка нового светосигнального оборудования и системы видеонаблюдения по периметру.
"В связи с необходимостью проведения ремонтных работ и обеспечения безопасности полетов с апреля прошлого года деятельность аэропорта временно приостановлена. До этого момента воздушная гавань обслуживала регулярные рейсы по направлениям Астана и Алматы".
Ранее сообщалось, что аэропортам Казахстана выписали крупные штрафы.
