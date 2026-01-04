#Казахстан в сравнении
События

Более 9 млрд тенге выделило правительство на модернизацию аэропорта Павлодара

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2026 11:38 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Правительство выделило 9,3 млрд тенге на модернизацию аэропорта Павлодара. Деньги используют из специального государственного фонда возвращенных активов, сообщает Zakon.kz.

Проект предусматривает реконструкцию искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона, сообщили в пресс-службе правительства.

"Реализация проекта позволит принимать современные типы воздушных судов без ограничений по взлетной массе. С учетом географического расположения Павлодара это повысит транзитный потенциал региона. Ожидается, что обновление инфраструктуры также будет способствовать росту пассажиропотока, улучшению транспортной доступности области и развитию деловой активности", – говорится в сообщении.

Основные виды запланированных работ:

  • реконструкция и расширение взлетно-посадочной полосы с 45 до 60 метров;
  • обновление покрытия рулежной дорожки и перрона;
  • модернизация системы энергоснабжения;
  • установка нового светосигнального оборудования и системы видеонаблюдения по периметру.
"В связи с необходимостью проведения ремонтных работ и обеспечения безопасности полетов с апреля прошлого года деятельность аэропорта временно приостановлена. До этого момента воздушная гавань обслуживала регулярные рейсы по направлениям Астана и Алматы".

Ранее сообщалось, что аэропортам Казахстана выписали крупные штрафы.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Последние
Популярные
