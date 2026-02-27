Казахстан обновил температурный рекорд, державшийся 51 год

В Казахстане январь 2026 года серьезно отличился резкими температурными контрастами. Второй зимний месяц удивлял аномальным теплом с рекордами до 40-градусных морозов на востоке страны, сообщает Zakon.kz.

В целом, как отмечают синоптики РГП "Казгидормет", на большей части территории страны средняя температура воздуха была в пределах климатической нормы.

Метеорологи также дали подробные сведения по регионам. К примеру, в первой декаде января на всей территории страны, а в начале второй декады – в южной половине Казахстана наблюдался повышенный температурный фон.

"В результате выноса теплых воздушных масс из районов Средней Азии были зафиксированы температурные рекорды на юге, юго-востоке, в центральных и восточных регионах республики". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Так, 11 января в Караганде был зафиксирован температурный рекорд, было +5,5°C, что превысило предыдущий максимум 2016 года на +1,5°С. На метеостанции (МС) Шымкента температура воздуха достигла +17,4°С, превысив рекорд 1987 года (+17,3°С), на МС Тараза показатели температуры составили +19,3°С, что выше прежнего рекорда 1999 года (+14,2°С).

Уже 12 января на МС Актау столбики термометра достигли отметки +13,4°С, превзойдя максимум 2025 года (+9,7°С).

На МС Караганда был зафиксирован показатель +1,2°С, что выше прежнего рекорда 1975 года (+1°С). На МС Семея было зафиксировано +1,5°С, что выше предыдущего рекорда 1975 года (+1°С).

На МС Усть-Каменогорска температура воздуха составила +4,4°С, превысив рекорд 1987 года (+3,4°С).

13 января на МС Туркестана температура воздуха составила +16,8°С, что выше рекорда 1986 года (+11,3°С).

В то же время, продолжают специалисты, в северной половине страны с поступлением холодных воздушных масс из районов Новой Земли температура воздуха резко понизилась.

Основной фон температуры ночью составил -30-38°С. В Восточно-Казахстанской области и в области Абай температура воздуха понижалась до -40°С, на МС Маркаколь наблюдалось -42,6°С.

"Январь 2026 года в Казахстане объединил морозы и периоды потепления, интенсивные снегопады и сильный ветер, подчеркнув контрастность и изменчивость зимней погоды на территории страны". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Что касается столицы Казахстан, то там средняя за месяц температура воздуха составила -14,3°С, что выше нормы на 0,2°С при норме -14,5°С.

Самая высокая температура воздуха в Астане отмечалась 11 января и составила +1,6°С. Самая низкая температура воздуха была зафиксирована 17 января и составила -28,3°С.

Прощаясь, зима преподносит сюрпризы. Если еще совсем недавно на юге страны жители наслаждались плюсовой температурой, то последние дни февраля выдались снежными и морозными.

О погоде на 27, 28 февраля и 1 марта 2026 года в Астане, Алматы и Шымкенте можно узнать по этой ссылке.