Общество

Крошечная жемчужина крупнейшего парка Казахстана: что о ней известно

птица, ветка, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 12:49 Фото: pixabay
Администрация Катон-Карагайского национально парка опубликовала сегодня, 22 декабря 2025 года, познавательную информацию о маленькой, но яркой жемчужине дикой природы, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным специалистов, соловей-красношейка – маленький, но яркий житель парка.

"Появляется весной в конце мая – начале июня и гнездится отдельными парами на земле, под травой и ветками. Гнезда строит из сухой травы и листьев. Любит кустарники, высокотравье с валежником на склонах гор, среди разреженного лиственничного и березового леса. Питается насекомыми и помогает поддерживать природный баланс", – отмечено в описании к посту.

Стоит уточнить, что, несмотря на крошечные размеры, поет звонко и мелодично, особенно на рассвете и вечером – настоящая музыкальная жемчужина парка.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 12:49
Крупнейший заповедник Казахстана предупредил туристов об опасностях

Катон-Карагайский национальный парк – это часть Алтайских гор, расположенная в Восточном Казахстане, являющаяся крупнейшим национальным парком Казахстана, известная своими кедровыми лесами, горными реками, уникальной фауной (снежный барс, алтайский улар) и включенная в наследие ЮНЕСКО как часть "Большого Алтая".

Не так давно мы рассказывали, что редчайшая птица Казахстана попала в фотоловушку в горах Катон-Карагая.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
