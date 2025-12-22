Крошечная жемчужина крупнейшего парка Казахстана: что о ней известно

Администрация Катон-Карагайского национально парка опубликовала сегодня, 22 декабря 2025 года, познавательную информацию о маленькой, но яркой жемчужине дикой природы, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным специалистов, соловей-красношейка – маленький, но яркий житель парка.

"Появляется весной в конце мая – начале июня и гнездится отдельными парами на земле, под травой и ветками. Гнезда строит из сухой травы и листьев. Любит кустарники, высокотравье с валежником на склонах гор, среди разреженного лиственничного и березового леса. Питается насекомыми и помогает поддерживать природный баланс", – отмечено в описании к посту.

Стоит уточнить, что, несмотря на крошечные размеры, поет звонко и мелодично, особенно на рассвете и вечером – настоящая музыкальная жемчужина парка.

Катон-Карагайский национальный парк – это часть Алтайских гор, расположенная в Восточном Казахстане, являющаяся крупнейшим национальным парком Казахстана, известная своими кедровыми лесами, горными реками, уникальной фауной (снежный барс, алтайский улар) и включенная в наследие ЮНЕСКО как часть "Большого Алтая".

