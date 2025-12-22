Низкие доходы аэропорта "Коркыт Ата" объяснил аким Кызылординской области

Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев 22 декабря 2025 года на брифинге в СЦК рассказал о доходах аэропорта "Коркыт Ата", в который были вложены миллиарды тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили акиму, что в строительство аэропорта был вложен 21 млрд тенге, из которых почти 16 млрд тенге – средства инвесторов. Однако доходы аэропорта в 2024 году составили всего около 5 млн тенге.

"Да, на строительство аэропорта потрачено около 21 млрд тенге. Согласно поручению главы государства, фонд Болата Утемуратова вложил туда 16,7 млрд тенге из собственных средств, мы из областного бюджета выделили 4,3 млрд тенге – на инфраструктуру. Сейчас аэропорт полностью в рабочем режиме, он начал работать с конца 2024 года. Аэропорт не получает никаких субсидий от государства, он полностью на самоокупаемости. Конечно, там дохода мало, потому что, согласно спросу, там пока рейсов мало. Сейчас рейсы есть в Алматы и Астану, в неделю всего 29 рейсов. В летние месяцы мы открыли рейсы в Стамбул и Анталью, но только с мая по сентябрь", – сказал Налибаев.

Аким пообещал, что в будущем количество рейсов будет увеличено.

"Мы договаривались с шымкентской компанией "Южное небо" и открывали рейсы в Шымкент, Актобе и Уральск. Но спроса не было, поэтому они прекратились. Это все зависит от спроса. Конечно, возможности аэропорта тоже играют роль, но этот аэропорт может в год обслуживать до 2 млн пассажиров. Но сейчас спрос идет на рейсы в Астану и Алматы, в день по три рейса бывают, и они полные. Но в другие города, к сожалению, такого спроса нет", – отметил Налибаев.

Мы писали, что реконструкция аэропорта "Коркыт Ата" в Кызылорде была завершена в ноябре 2024 года.