В Семее открылся Дворец школьников на 500 мест

В торжественной церемонии открытия нового объекта приняли участие аким области Берик Уали, вице-министр просвещения Шынар Акпарова, основатель компании BI Group Бауыржан Исабаев, президент Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина Галия Даулетова.

Выступая на церемонии открытия, глава региона отметил, что новый объект является важным проектом, который выведет образовательную инфраструктуру области на качественно новый уровень.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании августовской конференции этого года на тему "Будущее образования: добропорядочный гражданин, профессиональный специалист", подчеркнул: "Сегодня – время знаний и науки. В эпоху глобализации преимущество будет у той страны, которая овладела передовыми знаниями и новыми технологиями. Если сегодня мы воспитаем сознательное поколение, завтра будем в авангарде времени. Поэтому поддержка этой сферы останется одним из ключевых приоритетов государственной политики".

Фото: акимат области Абай

Новый объект, без сомнения, станет уникальным центром, предоставляющим детям и подросткам широкие возможности развития по спортивно-оздоровительным, художественно-эстетическим, научно-техническим и гуманитарным направлениям. Кроме того, Дворец школьников станет методическим центром для организаций дополнительного образования региона, здесь будут проводиться различные мероприятия для педагогов и учащихся.

Строительство Дворца школьников было начато по специальному поручению главы государства и стало первым завершенным социальным объектом, возведенным с момента образования области Абай. Проект стартовал в 2023 году и был включен в Дорожную карту премьер-министра на 2024-2026 годы. Однако из-за финансовых трудностей строительство было приостановлено. В текущем году при поддержке правительства было выделено 7,6 млрд тенге, что позволило возобновить и завершить строительство. Сегодня мы собрались на открытие десятого в стране Дворца школьников.

Фото: акимат области Абай

"С учетом расположения объекта для обеспечения безопасности и удобства передвижения детей планируется строительство специального пешеходного моста. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация. Действующий в Семее Дворец молодежи был открыт в 1991 году, и с тех пор подобных объектов дополнительного образования в городе не строилось. Дворец школьников станет важным пространством для развития творчества, интеллектуального потенциала и лидерских качеств детей, превращая образование в образ жизни. Благодарю всех коллег и партнеров, внесших вклад в реализацию этого важного проекта. Пусть новый очаг знаний откроет путь к мечтам наших детей и послужит будущему страны", – отметил аким области.

Строительство объекта началось в 2023 году. Общая площадь здания составляет 9 800 квадратных метров. Дворец школьников рассчитан на 500 детей и может принимать до 1 500 учащихся в сменном режиме.

Фото: акимат области Абай

В учреждении функционируют два бассейна, залы хореографии, восточных единоборств, фитнеса, настольного тенниса, настольных игр, кабинеты вокала и инструментальной музыки, студии звукозаписи, скульптуры и ART-студии, классы актерского мастерства, архитектуры, а также игровые и имитационные учебные кабинеты с применением VR-технологий.

В рамках научно-технического направления предусмотрены авиамоделирование, возобновляемые источники энергии, аквапоника и гидропоника, нейролаборатория и нейроробототехника, 3D-печать и моделирование (M-TECH), программирование, видеография и кино, лаборатории по естественным наукам, а также астрономическая обсерватория.

Фото: акимат области Абай

По гуманитарному направлению работают медиацентр и кабинет многоязычной лингвистики (казахский, русский, английский и другие иностранные языки). В целях всестороннего развития детей открыты сенсорная комната и кабинет развития речи в рамках психологической поддержки. Также в историко-краеведческом направлении действуют интерактивная библиотека с коворкинг-зоной и краеведческий клуб.