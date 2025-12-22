Аномальная зима: сколько денег удалось сэкономить на уборке снега в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек на брифинге в СЦК 22 декабря 2025 года рассказал о деталях уборки снега в столице, передает корреспондент Zakon.kz.

Женис Касымбек подтвердил, что каждый день бесснежной зимы дает определенную экономию.

"От 50 до 100 млн тенге, иногда больше (экономии. – Прим. ред.) в зависимости от осадков. Поэтому это определенная экономия, но мы понимаем, что у нас были, может быть, не точно такие, но другие зимы, когда тоже снег выпадал позже. Два года назад дождливая осень была, и снег выпал поздно, но потом январь, февраль были снежными. Поэтому мы в ожидании. Думаю, что еще зима свое возьмет", – считает он.

По его словам, сейчас в городе вывозится в два-три раза меньше снега, чем раньше.

"Но в любом случае я говорю, что экономия есть. Ежедневно мы от 50 до 100 млн тенге экономили в ноябре", – пояснил Женис Касымбек.

