Общество

Аномальная зима: сколько денег удалось сэкономить на уборке снега в Астане

Уборка снега, снегоуборочная техника, снегоуборочная машина, снегоуборочные машины, коммунальные службы, коммунальная служба, работники коммунальной службы, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 17:38 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Аким Астаны Женис Касымбек на брифинге в СЦК 22 декабря 2025 года рассказал о деталях уборки снега в столице, передает корреспондент Zakon.kz.

Женис Касымбек подтвердил, что каждый день бесснежной зимы дает определенную экономию.

"От 50 до 100 млн тенге, иногда больше (экономии. – Прим. ред.) в зависимости от осадков. Поэтому это определенная экономия, но мы понимаем, что у нас были, может быть, не точно такие, но другие зимы, когда тоже снег выпадал позже. Два года назад дождливая осень была, и снег выпал поздно, но потом январь, февраль были снежными. Поэтому мы в ожидании. Думаю, что еще зима свое возьмет", – считает он.

По его словам, сейчас в городе вывозится в два-три раза меньше снега, чем раньше.

"Но в любом случае я говорю, что экономия есть. Ежедневно мы от 50 до 100 млн тенге экономили в ноябре", – пояснил Женис Касымбек.

2 декабря 2025 года вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов рассказал, что будет с аграриями, если зима останется бесснежной.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
