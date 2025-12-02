Бесснежная зима в Казахстане: какие риски стоят перед аграриями

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на пресс-конференции в правительстве 2 декабря рассказал, что будет с аграриями, если зима останется бесснежной, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос подняли журналисты. Они отметили, что в этом году наблюдается теплая зима и до сих пор нет снега практически по всему Казахстану. Они поинтересовались, есть ли риски гибели озимых весной, вспышки вредителей и засухи. Представители СМИ также попросили рассказать, предусмотрена ли в таких случаях компенсация для аграриев.

"Мы уже несколько лет подряд практикуем страхование посевов. Есть два основных вида страхования – это от избытка влаги и второе – от недостатка влаги. Со стороны государства субсидируется 80% суммы страховой премии, которая выплачивается страховым компаниям, поэтому, по сути, это практически бесплатная страховка для аграриев. Если снежного покрова зимой не будет, это влечет к ухудшению условий для весеннего сева яровых культур", – сказал в ответ Азат Султанов.

Он призвал аграриев ориентироваться на прогнозы синоптиков и своевременно проводить работу по страхованию посевов сельхозкультур.

Ранее синоптики обновили прогноз. По их данным, 2-4 декабря на севере, востоке и в центральных регионах прогнозируются низовая метель и гололед.