В Казахстан из Турции возвращена незаконно удерживаемая девочка

Комитет по охране прав детей Министерства просвещения Казахстана заявил 20 июня 2024 года о возвращении из Турции трехлетней девочки, гражданки РК, к своей родной маме, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, ребенок незаконно удерживался на территории Турецкой Республики третьими лицами.

"Для успешного возвращения девочки была проведена колоссальная работа. Все компетентные органы были привлечены к процессу, через дипломатические каналы направлены соответствующие письма, а также проведены многочисленные встречи и переговоры. Это стало возможным благодаря слаженной и профессиональной работе всех вовлеченных сторон. Каждый ребенок, являющийся гражданином Республики Казахстан, не останется без защиты. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы дети могли расти и развиваться в безопасной и любящей обстановке в своей родной стране. Благодарим все вовлеченные стороны за их поддержку и сотрудничество в этом важном деле", – отметила председатель Комитета по охране прав детей МП РК Насымжан Оспанова.

Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК является уполномоченным органом по реализации Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей. Комитет неизменно стоит на защите прав и интересов детей, обеспечивая их безопасность и возвращение в родные семьи.

Отметим, что это не первый случай возвращения маленьких казахстанцев на родину. 24 мая 2024 года в полиции сообщили, что трехлетнего малыша, которого незаконно в Турцию вывез отец, вернули матери с помощью Международной организации уголовной полиции (Интерпола).