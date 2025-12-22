В Алматы коммунальные службы перейдут на усиленный режим: названа причина

В Алматы будет усилена готовность коммунальных служб к новогодним праздникам. Об этом 22 декабря 2025 года рассказали в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Такое решение было принято на совещании по вопросам готовности коммунальных и аварийных служб к обеспечению бесперебойной жизнедеятельности города в период новогодних праздников, которое прошло под председательством акима мегаполиса Дархана Сатыбалды.

"В праздничные дни работы коммунальных служб будут усилены. С 31 декабря по 4 января в городе будет организовано круглосуточное дежурство с привлечением подрядных организаций и специализированных мобильных бригад. В ночь на 1 января комплексная уборка будет проводиться на городских площадях, в общественных пространствах, парках, скверах, дворах и в местах массового пребывания людей, включая локации с установленными новогодними елками, торгово-развлекательные центры и рынки". Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Для содержания улично-дорожной сети, дворовых территорий, парков и пешеходных зон будет задействовано более 2,7 тыс. дорожных рабочих и свыше 1 тыс. единиц спецтехники. При ухудшении погодных условий предусмотрено дополнительное привлечение техники и людей. Усилен контроль за своевременной очисткой урн и контейнерных площадок, а также вывозом твердых бытовых отходов.