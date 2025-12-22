В Алматы коммунальные службы перейдут на усиленный режим: названа причина
Такое решение было принято на совещании по вопросам готовности коммунальных и аварийных служб к обеспечению бесперебойной жизнедеятельности города в период новогодних праздников, которое прошло под председательством акима мегаполиса Дархана Сатыбалды.
"В праздничные дни работы коммунальных служб будут усилены. С 31 декабря по 4 января в городе будет организовано круглосуточное дежурство с привлечением подрядных организаций и специализированных мобильных бригад. В ночь на 1 января комплексная уборка будет проводиться на городских площадях, в общественных пространствах, парках, скверах, дворах и в местах массового пребывания людей, включая локации с установленными новогодними елками, торгово-развлекательные центры и рынки".Пресс-служба акимата Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Для содержания улично-дорожной сети, дворовых территорий, парков и пешеходных зон будет задействовано более 2,7 тыс. дорожных рабочих и свыше 1 тыс. единиц спецтехники. При ухудшении погодных условий предусмотрено дополнительное привлечение техники и людей. Усилен контроль за своевременной очисткой урн и контейнерных площадок, а также вывозом твердых бытовых отходов.
"Для обеспечения устойчивой работы жилого фонда организован круглосуточный штаб оперативного реагирования, который контролирует подачу воды, тепла и электроэнергии, координирует работу аварийных служб и оперативно рассматривает обращения жителей. Взаимодействие с управляющими организациями выстроено во всех районах города, в том числе через рабочие чаты. В праздничные дни также предусмотрено усиленное дежурство аварийных бригад и круглосуточная работа диспетчерских служб лифтового хозяйства".Пресс-служба акимата Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
