Общество

Миллион тенге от "Тайного Санты" за лайк и комментарий: казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества

подарок, бумага, шапочка Санты, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 14:03 Фото: freepik (сгенерировано с помощь ИИ)
Мошенники придумали новый вид обмана казахстанцев, при помощи которого пытаются выманить у них личные данные. На этот раз под прицелом оказалась безобидная игра "Тайный Санта" – с ее помощью злоумышленники обманывают не только взрослых, но и детей, подростков, сообщает Zakon.kz.

Подробнее о новом виде обмана и способах защиты от него 22 декабря 2025 года рассказали эксперты fingramota.kz.

Миллион за просто так

По их данным, добрый и ни к чему не обязывающий обмен подарками в преддверии праздников мошенники превратили в псевдоблаготворительную акцию. В социальных сетях появилось множество "счастливчиков", которые утверждают, что некий благодетель прислал им большие суммы – в некоторых случаях речь идет о миллионе тенге. Один за другим публикуются скриншоты с якобы пополнением банковского счета и намеками на то, что это был подарок от "Тайного Санты" за простой лайк и комментарий.

Доверчивые граждане массово оставляют в комментариях банковские реквизиты и даже личные данные, чтобы испытать удачу.

Фото: fingramota.kz

Чем это опасно

По словам экспертов, публикация номера карты не позволит снять деньги со счета, но человек, оставивший на всеобщее обозрение реквизиты, рискует стать жертвой для фишинга и мошеннических звонков.

Далее непонятно происхождение баснословных пожертвований – не исключено, что речь идет об отмыве средств под видом благотворительности. А человек, на чью карту поступят такие деньги, может стать соучастником преступления, и даже если его невиновность будет доказана, стресс скажется на его здоровье. И это при максимально удачном раскладе, в противном случае он будет нести уголовную ответственность.

Часть дропперской схемы

Как рассказали в Департаменте полиции Актюбинской области, схема со временем несколько видоизменяется: анонимные "благодетели" отправляют деньги по реквизитам, оставленным доверчивыми гражданами, и просят отправить средства дальше, так как это якобы часть благотворительной акции, а себе оставить небольшой процент. Но как только человек принимает деньги и переводит их со своего счета неизвестно кому, он автоматически становится соучастником – дроппером, потому что ответственность за любые операции несет владелец счета. Более того, мошенники бьют по самой незащищенной аудитории – детям и подросткам, убеждая их, что это часть массовой "игры" в соцсетях.

"Если у вас требуют данные карты, реквизиты счета или предлагают перевести деньги – лучше сразу отказаться. А если незнакомый человек неожиданно перевел средства на ваш счет, не спешите возвращать их. В таких ситуациях свяжитесь с банком и уточните, как лучше поступить", – предупредили в полиции.

Таким образом, как подчеркнули эксперты, мошенники через "Тайного Санту" получат большую часть своих денег, подставив по пути десятки, если не сотни или тысячи доверчивых граждан. Их аккаунты вскоре пропадут, отследить деньги из-за множества транзакций и переводов будет крайне сложно, а под удар попадут невинные люди.

Фото: fingramota.kz

Ранее в Министерстве внутренних дел Казахстана заявили, что граждане продолжают становиться жертвами мошенников при отправке автомобилей и различных грузов через услуги логистических платформ. В связи с этим МВД обратилось к казахстанцам с важным предупреждением.

Материал по теме

фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 14:03
Секрет Тайного Санты: зачем работникам компаний играть в "детскую" игру

9 декабря 2025 года в Комитете государственных доходов прокомментировали тренд "Тайный Санта" в Threads.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
