Учебный год впервые начали без трехсменных школ: Касымбек о строительстве школ в Астане

В Астане в рамках инициированного президентом Касым-Жомартом Токаевым проекта "Комфортная школа" продолжается масштабное строительство современных учебных заведений. Об этом заявил на брифинге в СЦК 22 декабря 2025 года аким столицы Женис Касымбек, передает корреспондент Zakon.kz.

Женис Касымбек отметил, что в столице ведется активное строительство социальных объектов. Речь идет о школах, детсадах, медицинских учреждениях и спортивных объектах. Работа ведется в рамках поручений президента Касым-Жомарта Токаева.

"В течение прошлого учебного года построили и ввели в эксплуатацию рекордное количество школ. Это 24 учебных заведения на 66 тыс. ученических мест. Из 24 школ – 16 школ в рамках нацпроекта главы государства "Келешек мектептері". С начала нового учебного года свои двери открыли еще девять школ. На следующий год запланировали строительство еще 12 школ", – сказал он.

В итоге, по данным акима, в городе снижается дефицит ученических мест.

"Впервые в этом году начали учебный год без трехсменных школ. У нас два года назад было восемь трехсменных школ, 16 – переуплотненных. Что такое трехсменная школа? Эта школа, где 4 тыс. детей должны учиться в три смены, а там обучалось 5,5 тыс. детей, например. И эта проблема решена, а количество переуплотненных школ сократилось в два раза", – подчеркнул аким Астаны.

Между тем, по его данным, необходимость строительства дополнительных школ сохраняется. Обусловлено это рядом факторов.

"Минимум 12-13 школ надо строить, и эта тенденция сохраняется. У нас высокая рождаемость – от 30 до 35 тыс. детей в год рождается. Плюс – переезжают молодые семьи с детьми. Поэтому у нас один из важнейших вопросов – строительство школ и детских садов: в столице возобновили строительство государственных детских садов. В этом году в рамках ГЧП планируется ввести в эксплуатацию четыре детских сада. В следующем году еще пять детсадов, в их числе также частные детские сады", – подчеркнул Женис Касымбек.

Параллельно строятся объекты дополнительного образования. К примеру, готов к запуску новый Дворец школьников TANYM по ул. Мухамедханова. Также в следующем году будут открыты еще два Дворца школьников TANYM Art и TANYM Sport .

"Есть вопросы по поликлиникам. Мы на следующий год запланировали наконец-то строительство двух государственных поликлиник. Хотим разгрузить поликлинику №9, где прикреплено на сегодня почти 100 тыс. человек. Приступаем к строительству перинатального центра в районе Алматы, новой многопрофильной городской больницы, детского травматологического пункта в районе Есиль. Завершается строительство приемно-диагностического комплекса городской больницы №2, реализуется проект по строительству перинатального центра в районе Сарыарка. До конца текущего года в районе вокзала "Нұрлы жол" планируется открытие частной поликлиники на 350 посещений в смену, которая позволит обеспечить жителей доступной медпомощью в рамках госзаказа", – резюмировал Женис Касымбек.

За последние годы в Астане был построен и открыт 21 медицинский объект. Это Национальный научный онкологический центр, Национальный координационный центр экстренной медицины, 19 филиалов при поликлиниках для обеспечения шаговой доступности.

Ранее аким Астаны рассказал о планах по строительству двухуровневой дороги в столице.