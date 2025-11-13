Продлен пилотный проект по учету расходов граждан при назначении АСП

Министры труда, искусственного интеллекта и зампред Нацбанка внесли поправки в совместный приказ о реализации пилотного проекта по назначению АСП при получении согласия лиц, претендующих на получение АСП, на передачу данных по банковским счетам и движению денег по ним, сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, пилотный проект по апробированию механизма назначения государственной адресной социальной помощи при получении согласия лиц, претендующих на получение адресной социальной помощи, на передачу данных по банковским счетам, остаткам и движению денег по ним посредством Межбанковской системы обмена информацией по открытым программным интерфейсам (Open API) продлили до 1 ноября 2026 года.

Приказ вводится в действие с 22 ноября 2025 года.

Мы рассказывали, какие сведения по банковским счетам передают банки в автоматизированную информационную систему Министерства труда для дальнейшего назначения АСП.