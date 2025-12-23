Когда вырастут реальные доходы казахстанцев – ответ Жумангарина

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 23 декабря 2025 года на брифинге правительства ответил, когда ожидается реальный рост дохода населения, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер подчеркнул, что повышение благосостояния населения всегда было и остается ключевым приоритетом государственной политики.

"У нас отдельная программа реализуется с 2022 года повышения благосостояния доходов населения. Сегодня социальными выплатами охвачены 4,7 млн человек. Социальный бюджет 2025 года почти 6 трлн составляет. С 1 января он составлял 5,9, на следующий год мы сделали социальный бюджет 6,8. То есть увеличение на 887 млрд проходит. Что это за деньги? Пенсии и пособия будут увеличены на 10%. Для сравнения, в 2025 году было 8,5%. В бюджете 2026 года только на пенсии и пособия 636 млрд мы предусмотрели на увеличение", – озвучил Жумангарин.

Он сообщил, что правительством совместно с Национальным банком и Агентством по регулированию финансового рынка была разработана и представлена программа совместных действий.

"Здесь не только речь идет об индексации пенсий и пособий. Это то, что мы сейчас делаем, – это поддержка малого и среднего бизнеса. Это очень важно. Там программы переквалификации для повышения занятости есть внутри нее. Жесткий контроль цен на социально значимые (продукты – Прим. Ред). Развитие внутреннего производства, поддержка конкуренции, повышение качества здравоохранения, повышение качества коммунальной инфраструктуры. Многие, конечно, эти немонетарные факторы не учитывают, которые государство предоставляет: газификация сел, подведение воды, повышение строительства поликлиник, детских садов, школ. Это все затраты населения уменьшает. И поэтому это тоже большое подспорье для повышения доходов населения. Вообще, в целом, если говорить об оплате труда, это базовый фактор реальных доходов населения", – сказал спикер.

По его словам, доля фонда оплаты труда в структуре ВВП уже несколько лет остается на уровне 31%, что свидетельствует о его соразмерном росте вместе с экономикой.

"И в этом году мы, надеюсь, впервые перешагнем рубеж 300 миллиардов долларов. Возможно, перешагнем рубеж 15 тысяч долларов на душу населения. Поэтому это такие положительные показатели. Конечно, мы дождемся сейчас конца года, посмотрим статистику по реальным доходам населения. Но в целом, в следующем году", – заявил министр.

Он подтвердил, что в рамках программы совместных действий с 2026 года ожидается ежегодный рост доходов населения на 2-3% сверх уровня инфляции.

Ранее министр финансов Мади Такиев сообщил о последовательном сокращении налоговой отчетности в Казахстане.