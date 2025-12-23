#Казахстан в сравнении
Общество

Возможность введения новых мораториев на нужды госслужащих прокомментировал Жумангарин

Госслужба, портфель, дипломат, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 12:43 Фото: pixabay
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 23 декабря 2025 года на брифинге в правительстве прокомментировал возможность введения новых мораториев на покупку новых автомобилей и кресел для сотрудников госорганов, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили ему, что в 2020 году был введен трехлетний мораторий на закуп техники и автомобилей госорганами, и спросили, не планируется ли введение новых.

"У нас мораторий сейчас действует на строительство новых административных зданий. На покупку всего уже давно стоит мораторий. Честно говоря, мы давно ничего не покупаем", – сказал Жумангарин.

Исключение, по его словам, составляют вновь созданные территориальные субъекты.

"У нас же новые регионы созданы, там надо здания строить, где уже совсем безвыходная ситуация. На повышение штатной численности также", – объяснил Жумангарин.

В сентябре 2025 года мы писали, что мораторий на строительство зданий для госорганов и создание внебюджетных фондов ввели в Казахстане.

Азамат Сыздыкбаев
