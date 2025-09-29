Мораторий на строительство зданий для госорганов и создание внебюджетных фондов ввели в Казахстане
Согласно документу, до 31 декабря 2028 года вводится мораторий на:
- выделение бюджетных средств при планировании расходов республиканского и местных бюджетов на:
- новые инициативы в социальной сфере;
- создание новых внебюджетных фондов;
- строительство и приобретение новых административных зданий и комплексов государственных органов, за исключением объектов административно-территориальных единиц, образованных с 2022 года;
- строительство новых объектов и сооружений организаций культуры, определенных законом "О культуре";
- самостоятельное использование администраторами бюджетных программ и субъектами квазигосударственного сектора сэкономленных средств, образовавшихся по бюджетным программам развития и капитальным расходам по результатам государственных закупок.
Однако указанные меры не распространяются на случаи, связанные с выполнением мероприятий, предварительно согласованных с центральными уполномоченными органами по бюджетному планированию, государственному планированию, региональной политике, бюджетной политике с учетом требований пункта 3 статьи 2 Бюджетного кодекса РК.
Также говорится, что высвободившиеся в результате введения моратория средства будут перераспределены на приоритетные проекты, обеспечивающие экономический рост.
Постановление введено в действие с 24 сентября 2025 года.