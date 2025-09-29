#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
544.26
634.72
6.52
Право

Мораторий на строительство зданий для госорганов и создание внебюджетных фондов ввели в Казахстане

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 09:35 Фото: Zakon.kz
Правительство РК приняло постановление от 24 сентября 2025 года о введении моратория на выделение бюджетных средств на отдельные расходы при планировании и самостоятельное использование экономии, образованной при исполнении бюджета по отдельным расходам, сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, до 31 декабря 2028 года вводится мораторий на:

  • выделение бюджетных средств при планировании расходов республиканского и местных бюджетов на:

- новые инициативы в социальной сфере;

- создание новых внебюджетных фондов;

- строительство и приобретение новых административных зданий и комплексов государственных органов, за исключением объектов административно-территориальных единиц, образованных с 2022 года;

- строительство новых объектов и сооружений организаций культуры, определенных законом "О культуре";

  • самостоятельное использование администраторами бюджетных программ и субъектами квазигосударственного сектора сэкономленных средств, образовавшихся по бюджетным программам развития и капитальным расходам по результатам государственных закупок.

Однако указанные меры не распространяются на случаи, связанные с выполнением мероприятий, предварительно согласованных с центральными уполномоченными органами по бюджетному планированию, государственному планированию, региональной политике, бюджетной политике с учетом требований пункта 3 статьи 2 Бюджетного кодекса РК.

Также говорится, что высвободившиеся в результате введения моратория средства будут перераспределены на приоритетные проекты, обеспечивающие экономический рост.

Постановление введено в действие с 24 сентября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Минфин изменил правила внутреннего государственного аудита
09:18, Сегодня
Минфин изменил правила внутреннего государственного аудита
Утверждены правила закупок в рамках нацпроекта по модернизации энергетического и коммунального секторов
08:59, 25 сентября 2025
Утверждены правила закупок в рамках нацпроекта по модернизации энергетического и коммунального секторов
Изменились правила прохождения электронной очереди на границе для транспорта и грузов
09:49, 23 сентября 2025
Изменились правила прохождения электронной очереди на границе для транспорта и грузов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: