Мораторий на строительство зданий для госорганов и создание внебюджетных фондов ввели в Казахстане

Правительство РК приняло постановление от 24 сентября 2025 года о введении моратория на выделение бюджетных средств на отдельные расходы при планировании и самостоятельное использование экономии, образованной при исполнении бюджета по отдельным расходам, сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, до 31 декабря 2028 года вводится мораторий на:

выделение бюджетных средств при планировании расходов республиканского и местных бюджетов на:

- новые инициативы в социальной сфере;

- создание новых внебюджетных фондов;

- строительство и приобретение новых административных зданий и комплексов государственных органов, за исключением объектов административно-территориальных единиц, образованных с 2022 года;

- строительство новых объектов и сооружений организаций культуры, определенных законом "О культуре";

самостоятельное использование администраторами бюджетных программ и субъектами квазигосударственного сектора сэкономленных средств, образовавшихся по бюджетным программам развития и капитальным расходам по результатам государственных закупок.

Однако указанные меры не распространяются на случаи, связанные с выполнением мероприятий, предварительно согласованных с центральными уполномоченными органами по бюджетному планированию, государственному планированию, региональной политике, бюджетной политике с учетом требований пункта 3 статьи 2 Бюджетного кодекса РК.

Также говорится, что высвободившиеся в результате введения моратория средства будут перераспределены на приоритетные проекты, обеспечивающие экономический рост.

Постановление введено в действие с 24 сентября 2025 года.