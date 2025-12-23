#Казахстан в сравнении
Общество

Дороги – не трек: полиция Астаны предупредила водителей

Пробки, машины, автомобили, трафик, дорога, пробка, перегруженный трафик, перегруженные дороги , фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 12:49 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Сегодня, 23 декабря 2025 года, сотрудники Департамента полиции (ДП) Астаны обратились к местным жителям с важным предупреждением по поводу экстремального вождения на дорогах столицы, сообщает Zakon.kz.

Цель – обеспечение безопасности дорожного движения и профилактика ДТП.

"Напоминаем, что дрифт и иные умышленные маневры, связанные с потерей устойчивости транспортного средства, на дорогах общего пользования запрещены. Такие действия создают реальную угрозу жизни и здоровью всех участников дорожного движения и влекут административную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан".Пресс-служба ДП Астаны

Стражи порядка призывают водителей соблюдать ПДД, выбирать безопасный стиль вождения и помнить, что дороги не предназначены для экстремального вождения.

"Безопасность на дороге – это общая ответственность", – добавили в пресс-службе ДП Астаны.

Ранее мы писали о казахстанце, который лишился автомобиля после 43 нарушений ПДД. Подробнее об этом – здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
