Дороги – не трек: полиция Астаны предупредила водителей

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Сегодня, 23 декабря 2025 года, сотрудники Департамента полиции (ДП) Астаны обратились к местным жителям с важным предупреждением по поводу экстремального вождения на дорогах столицы, сообщает Zakon.kz.

Цель – обеспечение безопасности дорожного движения и профилактика ДТП. "Напоминаем, что дрифт и иные умышленные маневры, связанные с потерей устойчивости транспортного средства, на дорогах общего пользования запрещены. Такие действия создают реальную угрозу жизни и здоровью всех участников дорожного движения и влекут административную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан". Пресс-служба ДП Астаны Стражи порядка призывают водителей соблюдать ПДД, выбирать безопасный стиль вождения и помнить, что дороги не предназначены для экстремального вождения. "Безопасность на дороге – это общая ответственность", – добавили в пресс-службе ДП Астаны. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Астана Қаласының Полиция Департаменті (@police__astana) Ранее мы писали о казахстанце, который лишился автомобиля после 43 нарушений ПДД. Подробнее об этом – здесь.

