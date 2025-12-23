Дороги – не трек: полиция Астаны предупредила водителей
Сегодня, 23 декабря 2025 года, сотрудники Департамента полиции (ДП) Астаны обратились к местным жителям с важным предупреждением по поводу экстремального вождения на дорогах столицы, сообщает Zakon.kz.
Цель – обеспечение безопасности дорожного движения и профилактика ДТП.
"Напоминаем, что дрифт и иные умышленные маневры, связанные с потерей устойчивости транспортного средства, на дорогах общего пользования запрещены. Такие действия создают реальную угрозу жизни и здоровью всех участников дорожного движения и влекут административную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан".Пресс-служба ДП Астаны
Стражи порядка призывают водителей соблюдать ПДД, выбирать безопасный стиль вождения и помнить, что дороги не предназначены для экстремального вождения.
"Безопасность на дороге – это общая ответственность", – добавили в пресс-службе ДП Астаны.
