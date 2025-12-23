#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
515.02
604.22
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
515.02
604.22
6.5
События

Казахстанец лишился авто после 43 нарушений

машина, стоянка, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 12:36 Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области
В Таразе сотрудники полиции остановили авто Mitsubishi Pajero, водитель которого длительное время уклонялся от ответственности за неоднократные нарушения правил дорожного движения (ПДД), сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Департамента полиции (ДП) Жамбылской области, в ходе проверки стало ясно, что водитель совершил 43 правонарушения, все они связаны с превышением установленной скорости.

Он систематически игнорировал требования правил дорожного движения, создавая угрозу жизни других участников дорожного движения. Автомобиль правонарушителя водворен на специализированную стоянку.

Стражи порядка в очередной раз предупреждают:

"Превышение скорости остается одной из ключевых причин тяжких дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Призываем водителей соблюдать правила дорожного движения и скоростные ограничения".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 12:36
Как стать водителем грузовика в Казахстане: все важные требования

Немного ранее мы рассказывали, как можно восстановить технический паспорт на автомобиль.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Статус не важен: в Шымкенте водитель лишился дорогого внедорожника после дерзких нарушений ПДД
14:21, 22 августа 2025
Статус не важен: в Шымкенте водитель лишился дорогого внедорожника после дерзких нарушений ПДД
Казахстанская актриса на дорогостоящем авто нарушила ПДД
12:58, 19 января 2024
Казахстанская актриса на дорогостоящем авто нарушила ПДД
В Алматы водитель Mercedes дерзко нарушал ПДД и запустил салют с машины
10:10, 09 января 2025
В Алматы водитель Mercedes дерзко нарушал ПДД и запустил салют с машины
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: