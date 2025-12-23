Казахстанец лишился авто после 43 нарушений
Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области
В Таразе сотрудники полиции остановили авто Mitsubishi Pajero, водитель которого длительное время уклонялся от ответственности за неоднократные нарушения правил дорожного движения (ПДД), сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Департамента полиции (ДП) Жамбылской области, в ходе проверки стало ясно, что водитель совершил 43 правонарушения, все они связаны с превышением установленной скорости.
Он систематически игнорировал требования правил дорожного движения, создавая угрозу жизни других участников дорожного движения. Автомобиль правонарушителя водворен на специализированную стоянку.
Стражи порядка в очередной раз предупреждают:
"Превышение скорости остается одной из ключевых причин тяжких дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Призываем водителей соблюдать правила дорожного движения и скоростные ограничения".
Немного ранее мы рассказывали, как можно восстановить технический паспорт на автомобиль.
