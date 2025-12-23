Казахстанец лишился авто после 43 нарушений

В Таразе сотрудники полиции остановили авто Mitsubishi Pajero, водитель которого длительное время уклонялся от ответственности за неоднократные нарушения правил дорожного движения (ПДД), сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Департамента полиции (ДП) Жамбылской области, в ходе проверки стало ясно, что водитель совершил 43 правонарушения, все они связаны с превышением установленной скорости.

Он систематически игнорировал требования правил дорожного движения, создавая угрозу жизни других участников дорожного движения. Автомобиль правонарушителя водворен на специализированную стоянку.

Стражи порядка в очередной раз предупреждают:

"Превышение скорости остается одной из ключевых причин тяжких дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Призываем водителей соблюдать правила дорожного движения и скоростные ограничения".

Материал по теме Как стать водителем грузовика в Казахстане: все важные требования

Немного ранее мы рассказывали, как можно восстановить технический паспорт на автомобиль.