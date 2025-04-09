В МНЭ ответили на предложение отложить налоговую реформу в Казахстане

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин ответил на предложение некоторых экономистов отложить проведение налоговой реформы в Казахстане на фоне неблагоприятной экономической ситуации, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава МНЭ не согласен с предложением экспертов.

"Я хочу сказать, что эту реформу надо было проводить гораздо раньше. И сейчас мы были бы в состоянии, когда наши госфинансы были бы полностью стабилизированы и, естественно, все внешние шоки, они такую роль не играли бы. Но, тем не менее, лучше провести ее сейчас, именно в этот момент, поскольку вы видите внешние экономические шоки, они становятся непредсказуемыми. И довольно много, если говорить выражениями, очень много в последнее время прилетает "черных лебедей". Поэтому надо готовиться и к следующему году тоже. У нас подушка безопасности должна быть в виде стабилизированных, прежде всего, государственных финансов", – пояснил Серик Жумангарин.

Он добавил, что создана рабочая группа, которая оптимизирует расходы государства в различных сферах.

"Я возглавляю как раз подгруппу, которая занимается оптимизацией бюджетных расходов в бюджетной сфере. Мы подготовили ряд предложений на сегодняшний день. В ближайшее время, наверное, их согласуем, начнется их имплементация. Прежде всего, мы будем сокращать подведомственные организации, сокращать численность в этих подведомственных организациях, ставим моратории на увеличение численности государственных организаций, новое строительство зданий, сооружений и т.д. и т.п. Стандартные все процедуры. Сейчас эта работа на ходу, и не только в нашей сфере", – указал министр нацэкономики.

Ранее Серик Жумангарин рассказал, какой результат ожидается от проведения налоговой реформы в Казахстане.