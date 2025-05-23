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Происшествия

Землетрясение в Талдыкоргане: в МЧС раскрыли сведения об ощутимости

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 16:39 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана сегодня предоставили сведения об ощутимости землетрясения, которое 23 мая 2025 года ощутили жители Талдыкоргана, сообщает Zakon.kz.

По информации ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" МЧС РК, сведения об ощутимости:

  • Талдыкорган – 4 б.
  • с. Балпык-Би – 4 б.
  • п. Карабулак – 3 б.
  • Уштобе – 3 б.
  • Текели – 2 б.
  • с. Сарыозек – 2 б.
"Сведения по пострадавшим и разрушениям уточняются", – добавили в пресс-службе МЧС РК.

Ранее сообщалось, что в 16:01 в Талдыкоргане произошло землетрясение. Очаг располагался в 12 км к северу от города.

Отметим, что в Талдыкоргане проходит суд по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата. Из-за землетрясения заседание прервали. До этого там выступал известный по делу Куандыка Бишимбаева судмедэксперт Тахир Халимназаров.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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