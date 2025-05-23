Землетрясение в Талдыкоргане: в МЧС раскрыли сведения об ощутимости

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана сегодня предоставили сведения об ощутимости землетрясения, которое 23 мая 2025 года ощутили жители Талдыкоргана, сообщает Zakon.kz.

По информации ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" МЧС РК, сведения об ощутимости:

Талдыкорган – 4 б.

с. Балпык-Би – 4 б.

п. Карабулак – 3 б.

Уштобе – 3 б.

Текели – 2 б.

с. Сарыозек – 2 б.

"Сведения по пострадавшим и разрушениям уточняются", – добавили в пресс-службе МЧС РК.

Ранее сообщалось, что в 16:01 в Талдыкоргане произошло землетрясение. Очаг располагался в 12 км к северу от города.

Отметим, что в Талдыкоргане проходит суд по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата. Из-за землетрясения заседание прервали. До этого там выступал известный по делу Куандыка Бишимбаева судмедэксперт Тахир Халимназаров.