Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

МЧС сделало заявление по сильному землетрясению в Алматы

МЧС сделало заявление по сильному землетрясению в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 11:49 Фото: Zakon.kz
После сильного землетрясения, которое 4 марта 2024 года в 11:22 ощутили жители и гости Алматы, Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана сделало заявление, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в 11:22 Департаментом по ЧС Алматы незамедлительно был запущен сиренозвуковой сигнал и перехват телерадиоканалов.

"По оперативной информации, в Алматинской области – 5 баллов, Жетысуской (Талдыкорган) – 2 балла".Пресс-служба МЧС РК

Личный состав ДЧС Алматы поднят по сигналу "Сбор". Информация о пострадавших не поступала, проводится мониторинг, сбор информации о последствиях землетрясения.

В ДЧС Алматы, Алматинской и Жетысуской областей работают горячие линии:

  • ЦУКС МЧС РК – 8 7172 70 41 14;
  • Алматы – 278 20 83, 278 20 84;
  • Жетысуская область 8 7282 22 02 18;
  • Алматинская область – 8 727 222 60 97.

Ранее сообщалось, что в Алматы произошло сильное землетрясение. Спустя буквально минуту по городу зазвучали сирены. По данным казахстанских сейсмологов, сила землетрясения составила 5 баллов. Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев попросил жителей и гостей южной столицы не поддаваться панике и доверять информации только из официальных источников.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 11:49
Начальник ДЧС обратился к алматинцам после сильного землетрясения
, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 11:49

Напомним, подобное сильное землетрясение произошло в Алматы в ночь на 23 января 2024 года. Тогда подземные толчки, которые ощутили жители и гости южной столицы, достигали 5 баллов. Все новости о сильном землетрясении в Алматы можете прочитать по ссылке.

Читайте также

кадры сразу после землетрясения в Алматы
Улицы Алматы сразу после землетрясения сняли на видео с высоты птичьего полета
ДЧС Алматы: Угроза повторных афтершоков сохраняется
ДЧС Алматы: Угроза повторных афтершоков сохраняется
пункт приема населения, землетрясение, алматы
Землетрясение в Алматы: Как найти ближайший пункт приема населения
Динара Халдарова
Жетысуская область МЧС РК Алматинская область Алматы Сильное землетрясение в Алматы Землетрясение
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильное землетрясение произошло в Алматы
Сильное землетрясение произошло в Алматы
Певица
Кристина Орбакайте упала во время концерта
землетрясение в Алмаы, сила, 5 баллов
Сила землетрясения в Алматы составила 5 баллов
Женщины получат единовременную выплату к 8 Марта в Карагандинской области
Женщины получат единовременную выплату к 8 Марта в Карагандинской области
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: