МЧС сделало заявление по сильному землетрясению в Алматы
По данным ведомства, в 11:22 Департаментом по ЧС Алматы незамедлительно был запущен сиренозвуковой сигнал и перехват телерадиоканалов.
"По оперативной информации, в Алматинской области – 5 баллов, Жетысуской (Талдыкорган) – 2 балла".Пресс-служба МЧС РК
Личный состав ДЧС Алматы поднят по сигналу "Сбор". Информация о пострадавших не поступала, проводится мониторинг, сбор информации о последствиях землетрясения.
В ДЧС Алматы, Алматинской и Жетысуской областей работают горячие линии:
- ЦУКС МЧС РК – 8 7172 70 41 14;
- Алматы – 278 20 83, 278 20 84;
- Жетысуская область 8 7282 22 02 18;
- Алматинская область – 8 727 222 60 97.
Ранее сообщалось, что в Алматы произошло сильное землетрясение. Спустя буквально минуту по городу зазвучали сирены. По данным казахстанских сейсмологов, сила землетрясения составила 5 баллов. Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев попросил жителей и гостей южной столицы не поддаваться панике и доверять информации только из официальных источников.
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Напомним, подобное сильное землетрясение произошло в Алматы в ночь на 23 января 2024 года. Тогда подземные толчки, которые ощутили жители и гости южной столицы, достигали 5 баллов. Все новости о сильном землетрясении в Алматы можете прочитать по ссылке.