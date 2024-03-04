МЧС сделало заявление по сильному землетрясению в Алматы

После сильного землетрясения, которое 4 марта 2024 года в 11:22 ощутили жители и гости Алматы, Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана сделало заявление, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в 11:22 Департаментом по ЧС Алматы незамедлительно был запущен сиренозвуковой сигнал и перехват телерадиоканалов.

"По оперативной информации, в Алматинской области – 5 баллов, Жетысуской (Талдыкорган) – 2 балла". Пресс-служба МЧС РК

Личный состав ДЧС Алматы поднят по сигналу "Сбор". Информация о пострадавших не поступала, проводится мониторинг, сбор информации о последствиях землетрясения.

В ДЧС Алматы, Алматинской и Жетысуской областей работают горячие линии: ЦУКС МЧС РК – 8 7172 70 41 14;

Алматы – 278 20 83, 278 20 84;

Жетысуская область 8 7282 22 02 18;

Алматинская область – 8 727 222 60 97.

Ранее сообщалось, что в Алматы произошло сильное землетрясение. Спустя буквально минуту по городу зазвучали сирены. По данным казахстанских сейсмологов, сила землетрясения составила 5 баллов. Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев попросил жителей и гостей южной столицы не поддаваться панике и доверять информации только из официальных источников.

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Напомним, подобное сильное землетрясение произошло в Алматы в ночь на 23 января 2024 года. Тогда подземные толчки, которые ощутили жители и гости южной столицы, достигали 5 баллов. Все новости о сильном землетрясении в Алматы можете прочитать по ссылке.