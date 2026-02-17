Какой ощутимости было землетрясение в Алматы и области
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) предоставили сведения об ощутимости землетрясение в Алматы и Алматинской области, сообщает Zakon.kz.
Так, по данным ведомства, в Алматы сила землетрясения составила 2 балла.
Что касается области, то там расчетная интенсивность (в баллах) следующая:
- Алматинской обл. Енбекшиказахский р-н с. Тургень 4 б.,35 км.
- Алматинская обл. Энбекшиказахский р-н г. Есик 4 б.,39 км.
- Алматинской обл. Енбекшиказахский р-н с. Маловодное 3 б.,44 км.
- Алматинская обл. Уйгурский р-н с. Ж. Кайыпова 3 б.,45 км.
- Алматинской обл. Кегенский р-н с. Саты 3 б.,48 км.
- Алматинская обл. Талгарский р-н г. Талгар 3 б.,52 км.
- Алматинской обл. Енбекшиказахский р-н с. Шелек 3 б.,62 км.
- Алматинской обл. Кегенский р-н с. Жалагаш 3 б.,67 км.
- Алматинская обл. Илийский р-н с. Отеген-Батыр 3 б.,73 км.
- Алматинской обл. Енбекшиказахский р-н с. Кокпек 2 б.,77 км.
- Алматинской обл. Илийский р-н с. Боралдай 2 б.,84 км.
- Алматинская обл. г. Алатау (Жетиген) 2 б.,84 км.
- Алматинская обл. Карасайский р-н г. Каскелен 2 б.,99 км.
- Алматинская обл. г. Конаев 2 б.,103 км.
- Алматинская обл. Кегенский р-н с. Кеген 2 б.,113 км.
- Алматинской обл. Жамбылский р-н с. Каргалы 2 б.,115 км.
- Алматинская обл. Жамбылский р-н с. Узынагаш 2 б.,123 км.
- Жетысуская обл. Кербулакский р-н с. Сарыозек 2 б.,136 км.
- Алматинской обл. Уйгурский р-н с. Кыргызсай 2 б.,136 км.
- Алматинская обл. Уйгурский р-н с. Чунджа 2 б.,140 км.
Жители Алматы после произошедшего массово покинули рабочие места и вышли на улицу.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Землетрясение произошло сегодня, 17 февраля 2026 года. По данным пресс-службы МЧС, очаг располагался на территории Казахстана в 74 км. на восток от Алматы.
