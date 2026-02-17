#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
491.97
583.77
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
491.97
583.77
6.39
События

Какой ощутимости было землетрясение в Алматы и области

Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 15:25 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) предоставили сведения об ощутимости землетрясение в Алматы и Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным ведомства, в Алматы сила землетрясения составила 2 балла.

Что касается области, то там расчетная интенсивность (в баллах) следующая:

  • Алматинской обл. Енбекшиказахский р-н с. Тургень 4 б.,35 км.
  • Алматинская обл. Энбекшиказахский р-н г. Есик 4 б.,39 км.
  • Алматинской обл. Енбекшиказахский р-н с. Маловодное 3 б.,44 км.
  • Алматинская обл. Уйгурский р-н с. Ж. Кайыпова 3 б.,45 км.
  • Алматинской обл. Кегенский р-н с. Саты 3 б.,48 км.
  • Алматинская обл. Талгарский р-н г. Талгар 3 б.,52 км.
  • Алматинской обл. Енбекшиказахский р-н с. Шелек 3 б.,62 км.
  • Алматинской обл. Кегенский р-н с. Жалагаш 3 б.,67 км.
  • Алматинская обл. Илийский р-н с. Отеген-Батыр 3 б.,73 км.
  • Алматинской обл. Енбекшиказахский р-н с. Кокпек 2 б.,77 км.
  • Алматинской обл. Илийский р-н с. Боралдай 2 б.,84 км.
  • Алматинская обл. г. Алатау (Жетиген) 2 б.,84 км.
  • Алматинская обл. Карасайский р-н г. Каскелен 2 б.,99 км.
  • Алматинская обл. г. Конаев 2 б.,103 км.
  • Алматинская обл. Кегенский р-н с. Кеген 2 б.,113 км.
  • Алматинской обл. Жамбылский р-н с. Каргалы 2 б.,115 км.
  • Алматинская обл. Жамбылский р-н с. Узынагаш 2 б.,123 км.
  • Жетысуская обл. Кербулакский р-н с. Сарыозек 2 б.,136 км.
  • Алматинской обл. Уйгурский р-н с. Кыргызсай 2 б.,136 км.
  • Алматинская обл. Уйгурский р-н с. Чунджа 2 б.,140 км.

Жители Алматы после произошедшего массово покинули рабочие места и вышли на улицу.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Землетрясение произошло сегодня, 17 февраля 2026 года. По данным пресс-службы МЧС, очаг располагался на территории Казахстана в 74 км. на восток от Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Важное заявление об ощутимом землетрясении в Алматы сделали сейсмологи МЧС
15:33, 23 декабря 2025
Важное заявление об ощутимом землетрясении в Алматы сделали сейсмологи МЧС
Землетрясение в Алматы было без ощутимости – сейсмологи
16:53, 21 сентября 2025
Землетрясение в Алматы было без ощутимости – сейсмологи
Землетрясение в Талдыкоргане: в МЧС раскрыли сведения об ощутимости
16:39, 23 мая 2025
Землетрясение в Талдыкоргане: в МЧС раскрыли сведения об ощутимости
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Две битвы Казахстан - Узбекистан в боксе состоятся на старте турнира в России
15:52, Сегодня
Две битвы Казахстан - Узбекистан в боксе состоятся на старте турнира в России
Важное событие произошло в казахстанском футболе
15:31, Сегодня
Важное событие произошло в казахстанском футболе
Бейбит Жукаев сотворил главную сенсацию на престижном турнире в Индии
15:15, Сегодня
Бейбит Жукаев сотворил главную сенсацию на престижном турнире в Индии
Хабиб Нурмагомедов "анонсировал" следующий поединок Ислама Махачева
15:12, Сегодня
Хабиб Нурмагомедов "анонсировал" следующий поединок Ислама Махачева
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: