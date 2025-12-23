Аким Мангистау прокомментировал ситуацию со своим внебрачным сыном

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай на брифинге в СЦК 23 декабря 2025 года прокомментировал скандал вокруг внебрачного сына от экс-депутата маслихата Ынташ Наурызовой, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что ранее была озвучена версия Ынташ Наурызовой. Они попросили акима озвучить свою версию данной ситуации.

"Долго муссировалось в социальных сетях. Конечно, вопрос сугубо личный. Но отвечу. Во-первых, то, что пишут в соцсетях ваши коллеги – я попросил бы написать только правду, а написали так, дословно: "Суд обязал меня через ДНК признать ребенка". На самом деле это совсем не так. Потому что правильно было бы, если бы ваши коллеги написали так: "Суд удовлетворил мою просьбу, потому что я сам обратился в суд с тем, чтобы признать ребенка", – ответил Нурдаулет Килыбай.

По его словам, он выплачивает алименты. Точный размер выплат он озвучить затруднился. Аким также добавил, что с ребенком на сегодня не общается.

"В каком размере, надо спросить у бухгалтерии. 20-25% от оклада, а зарплата – 1 млн 900 тыс. тенге, что получаю на руки, минус алименты. Да, такая ситуация была, я сожалею. Это была моя ошибка когда-то сделанная. Времени не вернуть уже, говори – не говори. Сейчас я должен заниматься другими делами. В первую очередь – развитием региона. Это не хороший момент – жители как отреагировали, не знаю, надо у них спросить", – резюмировал Нурдаулет Килыбай.

17 апреля 2024 года депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов заявил, что неке – брачный обряд по мусульманским канонам – является незаконным без официальной регистрации брака.