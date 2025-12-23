#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Общество

Аким Мангистау прокомментировал ситуацию со своим внебрачным сыном

Мангистауская область, акимат, скандалы , фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 17:15 Фото: Служба центральных коммуникаций
Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай на брифинге в СЦК 23 декабря 2025 года прокомментировал скандал вокруг внебрачного сына от экс-депутата маслихата Ынташ Наурызовой, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что ранее была озвучена версия Ынташ Наурызовой. Они попросили акима озвучить свою версию данной ситуации.

"Долго муссировалось в социальных сетях. Конечно, вопрос сугубо личный. Но отвечу. Во-первых, то, что пишут в соцсетях ваши коллеги – я попросил бы написать только правду, а написали так, дословно: "Суд обязал меня через ДНК признать ребенка". На самом деле это совсем не так. Потому что правильно было бы, если бы ваши коллеги написали так: "Суд удовлетворил мою просьбу, потому что я сам обратился в суд с тем, чтобы признать ребенка", – ответил Нурдаулет Килыбай.

По его словам, он выплачивает алименты. Точный размер выплат он озвучить затруднился. Аким также добавил, что с ребенком на сегодня не общается.

"В каком размере, надо спросить у бухгалтерии. 20-25% от оклада, а зарплата – 1 млн 900 тыс. тенге, что получаю на руки, минус алименты. Да, такая ситуация была, я сожалею. Это была моя ошибка когда-то сделанная. Времени не вернуть уже, говори – не говори. Сейчас я должен заниматься другими делами. В первую очередь – развитием региона. Это не хороший момент – жители как отреагировали, не знаю, надо у них спросить", – резюмировал Нурдаулет Килыбай.

17 апреля 2024 года депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов заявил, что неке – брачный обряд по мусульманским канонам – является незаконным без официальной регистрации брака.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Есть ли будущее у региона без нефти, рассказал аким Мангистауской области
17:14, Сегодня
Есть ли будущее у региона без нефти, рассказал аким Мангистауской области
Когда в Актау решат проблему с питьевой водой, рассказал аким Мангистау
12:46, 20 декабря 2024
Когда в Актау решат проблему с питьевой водой, рассказал аким Мангистау
Мужчина поджег себя у акимата в Мангистау: глава региона озвучил новые детали трагедии
13:38, 20 декабря 2024
Мужчина поджег себя у акимата в Мангистау: глава региона озвучил новые детали трагедии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: