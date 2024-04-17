"Это незаконно": депутат высказался о неке в Казахстане

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов 17 апреля 2024 года заявил, что неке – брачный обряд по мусульманским канонам – является незаконным без официальной регистрации брака, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у мажилисмена, могут ли неке приравнять к нетрадиционному браку в Казахстане.

"Я не одобряю то, о чем вы говорите, я считаю это незаконным. У нас по закону признается брак, который зарегистрирован установленным образом, и все то, что не зарегистрировано, не признается браком. То есть если они регистрируют брак в мечети, в церкви или иным образом, это не может считаться браком. Давайте обсудим", – сказал Асхат Аймагамбетов в кулуарах Мажилиса.

Он добавил, что проведение неке становится неким трендом, и многие сейчас таким образом пытаются вступать в брачные отношения.

"На самом деле это нарушает законодательство. Мы – светское государство, и есть установленный законом порядок регистрации своего брака. Считаю, что в этом плане ваши опасения небезосновательны. Надо обсудить, проанализировать ответственность для священнослужителей, которые регистрируют таким образом брак. Я займусь этим вопросом", – добавил Асхат Аймагамбетов.

Ранее вице-министр культуры и информации Канат Искаков заявил, что для священнослужителей ответственности за регистрацию религиозного брака не существует.