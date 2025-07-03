Водительские права какой категории могут получить несовершеннолетние казахстанцы
Фото: Instagram/gov4c.kz
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 3 июля 2025 года, ответили на интересный вопрос от несовершеннолетнего казахстанца касательно получения водительского удостоверения, сообщает Zakon.kz.
Юный гражданин спросил:
"Подскажите, пожалуйста, в следующем месяце мне исполнится 18 лет. Могу ли я сейчас зарегистрироваться на теоретический экзамен на следующий месяц, чтобы сдать экзамен сразу после достижения совершеннолетия?"
А в госкорпорации ответили:
"В настоящее время вы можете подать заявление на получение водительского удостоверения категории А1. Заявление на получение водительского удостоверения последующих категорий можно будет подать только по достижении 18-летнего возраста".
Отметим, что в Казахстане права категории А1 для управления транспортным средством объемом двигателя до 125 куб. см (легкие мотоциклы и мопеды) можно получить в 16 лет. А после достижения 18 лет граждане имеют право получить водительское удостоверение категории А, В, В1 и С1.
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