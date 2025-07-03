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Общество

Водительские права какой категории могут получить несовершеннолетние казахстанцы

Водительские права какой категории могут получить несовершеннолетние казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 11:14 Фото: Instagram/gov4c.kz
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 3 июля 2025 года, ответили на интересный вопрос от несовершеннолетнего казахстанца касательно получения водительского удостоверения, сообщает Zakon.kz.

Юный гражданин спросил:

"Подскажите, пожалуйста, в следующем месяце мне исполнится 18 лет. Могу ли я сейчас зарегистрироваться на теоретический экзамен на следующий месяц, чтобы сдать экзамен сразу после достижения совершеннолетия?"

А в госкорпорации ответили:

"В настоящее время вы можете подать заявление на получение водительского удостоверения категории А1. Заявление на получение водительского удостоверения последующих категорий можно будет подать только по достижении 18-летнего возраста".

Отметим, что в Казахстане права категории А1 для управления транспортным средством объемом двигателя до 125 куб. см (легкие мотоциклы и мопеды) можно получить в 16 лет. А после достижения 18 лет граждане имеют право получить водительское удостоверение категории А, В, В1 и С1.

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, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 11:14
В каком случае казахстанцам придется несколько раз сдавать на права

О том, что нужно сделать казахстанцам при потере водительского удостоверения, куда обращаться и какие документы нужны, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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