Сапаров объяснил, зачем Казахстану высокий экспорт зерна

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров 24 сентября 2025 года на пресс-встрече заявил, что экспорт зерна позволяет сдерживать давление избытка урожая на внутренний рынок и приносит валютную выручку в экономику Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz

Министр отметил, что рекордный урожай 2024 года отразился на экспорте зерна и муки.

"По итогам 2024-2025 маркетингового года Казахстан экспортировал рекордные 13,4 млн тонн зерновых, а с учетом кормовой муки – более 15 млн тонн. Остальное использовано внутри страны – на корма, переработку и семена. Из нового урожая на сегодня экспортировано 3,9 млн тонн зерна, что на 13,6% больше аналогичного периода прошлого года. Экспортный потенциал достигает 13 млн тонн, а география экспорта охватывает 45 стран мира. Почему высокий экспорт – это хорошо? Наша страна производит в 2-3 раза больше зерна, чем нужно для собственного потребления", – заявил Сапаров.

С его слов, благодаря экспорту избыток урожая не давит на внутренний рынок и на наши традиционные рынки.

"В страну идет валютная выручка, что стабилизирует национальную валюту, а фермеры на заработанные средства приобретают технику, инвестируют в экономику Казахстана, поддерживают развитие сел", – дополнил он.

2 декабря 2025 года стало известно, что пять крупных предприятий по переработке зерна запустят в Казахстане до 2028 года.