Общество

В Минсельхозе объяснили рост урожайности в Казахстане

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сельхозтехника, комбайнеры, сельскохозяйственная техника, сбор зерна, урожай, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 15:33 Фото: akorda.kz
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров 24 декабря 2025 года на пресс-встрече объяснил, за счет чего в Казахстане выросла урожайность, а также сообщил, какой объем средств уже направлен на подготовку к посевной кампании следующего года, передает корреспондент Zakon.kz

Спикер отметил, что в Казахстане растет урожайность если в 2023 году она составляла 11 ц/га, то в 2025 году – 17 ц/га в среднем по стране.

"Во многих передовых хозяйствах в среднем по предприятию собрали по 40 и более центнеров с гектара. Таким результатам способствовали выделение 750 млрд тенге льготного финансирования на посевные и уборочные работы, которые обеспечили охват порядка 8,5 млн га посевных площадей. Хотелось бы отметить, что раннее финансирование посевной кампании 2026 года стартовало в октябре 2025 года. На сегодня профинансировано более 750 СХТП на 81 млрд тенге, и поступило более 1 300 заявок на сумму 223 млрд тенге", – сказал Сапаров.

Министр заявил, что эти средства позволяют аграриям соблюдать необходимые агротехнологии, то есть вовремя и в нужном объеме вносить минеральные удобрения, проводить обработки и другие технологические операции.

"Это доказывают цифры: к примеру, данным акиматов за 2 года удалось повысить объем внесения удобрений в 3 раза, достигнув в 2025 году 1,8 млн тонн удобрений по стране. Объем лизинга доведен до 250 млрд тенге, что позволило увеличить темпы обновления техники, а также снизить износ парка с 80 до 70% буквально за 2 года", – дополнил министр.

Ранее Айдарбек Сапаров объяснил, зачем Казахстану высокий экспорт зерна.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
