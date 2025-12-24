#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
510.18
601.91
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
510.18
601.91
6.51
Общество

Направят не менее 200 млрд тенге: Сапаров сообщил о мерах по стабилизации цен на мясо

Цены на мясо, стоимость мяса, мясо, мясная продукция, мясной цех, цены на продукты, цена на продукты, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, стоимость продуктов, увеличение стоимости, рост цен на продукты, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 16:06 Фото: Zakon.kz
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на пресс-встрече 24 декабря 2025 года объяснил причины роста цен на говядину и сообщил о планах направить не менее 200 млрд тенге на поддержку производства красного мяса, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, один из наиболее актуальных вопросов – это производство красного мяса (говядины и баранины).

"Высокий спрос на внешних рынках вкупе со сложной цепочкой реализации мяса, включающей и непродуктивных посредников, вылились в рост цен на говядину. Однако этому росту предшествовал длительный период стабильных цен, то есть имеет место быть и накопительный эффект. Оптовая закупочная цена на мясо от фермеров выросла, хоть и значительно меньше, чем розничная, но некоторый подъем есть. Это стимулирует фермеров наращивать производство, для чего им нужны кредитные инструменты", – дополнил Сапаров.

Он отметил, что в сентябре стартовала программа кредитования оборотных средств для откормплощадок, а с 2026 года стартуют и другие льготные программы кредитования.

"Итого на отрасль планируется направить не менее 200 млрд тенге займов с перспективой дальнейшего увеличения суммы. Эти кредиты будут направлены также на импорт маточного поголовья, что создает задел для интенсивного роста поголовья", – сказал министр.

23 декабря 2025 заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин прокомментировал влияние введения ограничений экспорта говядины на удешевление мяса в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
"Приемлемыми" назвал цены на мясо глава Минсельхоза
12:45, 04 ноября 2025
"Приемлемыми" назвал цены на мясо глава Минсельхоза
Изменится ли цена на мясо к праздникам, ответили в Минсельхозе
11:57, 04 ноября 2025
Изменится ли цена на мясо к праздникам, ответили в Минсельхозе
В Минсельхозе объяснили рост урожайности в Казахстане
15:33, Сегодня
В Минсельхозе объяснили рост урожайности в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: