Направят не менее 200 млрд тенге: Сапаров сообщил о мерах по стабилизации цен на мясо

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на пресс-встрече 24 декабря 2025 года объяснил причины роста цен на говядину и сообщил о планах направить не менее 200 млрд тенге на поддержку производства красного мяса, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, один из наиболее актуальных вопросов – это производство красного мяса (говядины и баранины).

"Высокий спрос на внешних рынках вкупе со сложной цепочкой реализации мяса, включающей и непродуктивных посредников, вылились в рост цен на говядину. Однако этому росту предшествовал длительный период стабильных цен, то есть имеет место быть и накопительный эффект. Оптовая закупочная цена на мясо от фермеров выросла, хоть и значительно меньше, чем розничная, но некоторый подъем есть. Это стимулирует фермеров наращивать производство, для чего им нужны кредитные инструменты", – дополнил Сапаров.

Он отметил, что в сентябре стартовала программа кредитования оборотных средств для откормплощадок, а с 2026 года стартуют и другие льготные программы кредитования.

"Итого на отрасль планируется направить не менее 200 млрд тенге займов с перспективой дальнейшего увеличения суммы. Эти кредиты будут направлены также на импорт маточного поголовья, что создает задел для интенсивного роста поголовья", – сказал министр.

23 декабря 2025 заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин прокомментировал влияние введения ограничений экспорта говядины на удешевление мяса в Казахстане.