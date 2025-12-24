Стоит ли казахстанцам ожидать резкого роста цен на медуслуги

Вице-министр здравоохранения Алия Рустемова на брифинге в ведомстве 24 декабря 2025 года рассказала, что делается для того, чтобы сдержать цены на лекарства и медицинские услуги, передает корреспондент Zakon.kz.

Алия Рустемова отметила, что 23 декабря 2025 года одобрен проект постановления правительства, предусматривающий вопрос налогообложения.

"Речь идет о не обложении НДС лекарственных препаратов, а также медицинских услуг, которые оказываются в рамках ОСМС и ГОБМП. Он был вчера одобрен, на днях буквально будет подписан, и с 1 января 2026 года не будут облагаться налогом на добавленную стоимость лекарства и медуслуги, которые идут в рамках этих двух пакетов", – сказала она.

Также не будут облагаться НДС медицинские организации, которые оказывают услуги по социально значимым и орфанным заболеваниям.

"Аптечная сеть данным налогом будет облагаться – 5%. Орфанные лекарственные средства в аптечной сети не будут облагаться налогами. Но отметим, что также установили предельные цены, выше которых не предусмотрена реализация на рынке. Проверить цены можно посредством приложения NAQTY ONIM. Если казахстанец столкнется с тем, что в какой-то аптеке продают дороже, он может пожаловаться в Комитет медфармдеятельности", – резюмировала она.

