#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
510.18
601.91
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
510.18
601.91
6.51
Общество

Как долго потерявшие работу казахстанцы будут в системе ОСМС

Пустой кошелек, безработица, банкрот, банкротство, должник, неплатежеспособный, неплатежеспособность, задолженность, безработный, безработные, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 19:16 Фото: freepik
Вице-министр здравоохранения Алия Рустемова на брифинге в ведомстве 24 декабря 2025 года рассказала, для чего безработным сохраняют статус застрахованности в системе медстрахования, передает корреспондент Zakon.kz.

Алия Рустемова сообщила, что с нового года в рамках медстрахования будет учитываться прямая ответственность акиматов за снижение уровня безработицы и содействие занятости населения. Для этого расходы на уплату взносов на ОСМС за официально зарегистрированных безработных будут возложены на местные бюджеты.

"В случае временных трудностей статус в ОСМС можно сохранить в течение шести месяцев, то есть граждане, которые самостоятельно и без перерывов платят взносы в течение пяти лет, смогут сохранять статус застрахованного в течение шести месяцев даже при временном отсутствии платежей. Эта новелла закона направлена на максимальный охват населения системой медстрахования и создание благоприятных условия для застрахованных. Предусмотрено продление льготного периода. Раньше этот срок составлял всего три месяца", – добавила она.

Такой подход, по ее словам, поддержит тех, кто стабильно участвует в системе и сталкивается с временными трудностями.

В целом, на сегодня в системе ОСМС застрахованы 16,9 млн человек, или 82,6% населения, из них около 12 млн человек, или 59,5%, относятся к льготным категориям населения, за которых взносы уплачиваются государством. Около 3,4 млн человек остаются вне системы ОСМС, из них 2,4 млн граждан с благополучным и удовлетворительным уровнем жизни, а 1 млн – это граждане, относящиеся к кризисным (Д) и экстренным (Е) уровням социального благополучия, за которых взносы будут уплачивать с нового года местные исполнительные органы.

"Для лиц из группы граждан трудоспособного возраста в 2,4 млн человек вход в страховую систему остается мягким и необременительным: 4250 тенге в месяц, или 51 тыс. тенге в год", – резюмировала вице-министр здравоохранения.

Ранее директор Департамента совершенствования и анализа ОСМС Минздрава Ляззат Шоманова заявила о поступлении в Фонд медстрахования в 2026 году дополнительно около 245 млрд тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Стоит ли казахстанцам ожидать резкого роста цен на медуслуги
16:01, Сегодня
Стоит ли казахстанцам ожидать резкого роста цен на медуслуги
В Минздраве ответили на жалобы казахстанцев об отсутствии инсулина в аптеках
17:57, Сегодня
В Минздраве ответили на жалобы казахстанцев об отсутствии инсулина в аптеках
В Минздраве ответили на предложение тратить средства ОСМС на лекарства
18:42, Сегодня
В Минздраве ответили на предложение тратить средства ОСМС на лекарства
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: