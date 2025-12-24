Как долго потерявшие работу казахстанцы будут в системе ОСМС

Вице-министр здравоохранения Алия Рустемова на брифинге в ведомстве 24 декабря 2025 года рассказала, для чего безработным сохраняют статус застрахованности в системе медстрахования, передает корреспондент Zakon.kz.

Алия Рустемова сообщила, что с нового года в рамках медстрахования будет учитываться прямая ответственность акиматов за снижение уровня безработицы и содействие занятости населения. Для этого расходы на уплату взносов на ОСМС за официально зарегистрированных безработных будут возложены на местные бюджеты.

"В случае временных трудностей статус в ОСМС можно сохранить в течение шести месяцев, то есть граждане, которые самостоятельно и без перерывов платят взносы в течение пяти лет, смогут сохранять статус застрахованного в течение шести месяцев даже при временном отсутствии платежей. Эта новелла закона направлена на максимальный охват населения системой медстрахования и создание благоприятных условия для застрахованных. Предусмотрено продление льготного периода. Раньше этот срок составлял всего три месяца", – добавила она.

Такой подход, по ее словам, поддержит тех, кто стабильно участвует в системе и сталкивается с временными трудностями.

В целом, на сегодня в системе ОСМС застрахованы 16,9 млн человек, или 82,6% населения, из них около 12 млн человек, или 59,5%, относятся к льготным категориям населения, за которых взносы уплачиваются государством. Около 3,4 млн человек остаются вне системы ОСМС, из них 2,4 млн граждан с благополучным и удовлетворительным уровнем жизни, а 1 млн – это граждане, относящиеся к кризисным (Д) и экстренным (Е) уровням социального благополучия, за которых взносы будут уплачивать с нового года местные исполнительные органы.

"Для лиц из группы граждан трудоспособного возраста в 2,4 млн человек вход в страховую систему остается мягким и необременительным: 4250 тенге в месяц, или 51 тыс. тенге в год", – резюмировала вице-министр здравоохранения.

Ранее директор Департамента совершенствования и анализа ОСМС Минздрава Ляззат Шоманова заявила о поступлении в Фонд медстрахования в 2026 году дополнительно около 245 млрд тенге.