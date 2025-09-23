#АЭС в Казахстане
Общество

Ожидать ли резкого роста цен на картофель в Казахстане

Овощи, супермаркет, маркет, продуктовый, продукты питания, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 11:48 Фото: Zakon.kz
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на брифинге в правительстве 23 сентября 2025 года рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать резкого роста цен на картофель, как это было в прошлом году, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос подняли журналисты. Они напомнили, что в 2024 году наблюдался резкий рост цен на картофель. Они поинтересовались, стоит ли в этом году ожидать повторение сценария.

"Да, в прошлом году наблюдался существенный рост цен на картофель, так как вырос спрос в соседних странах. Как вы знаете, мы в прошлом году 2,6 млн картофеля получили, и из них 600 тыс. тонн ушло на экспорт в соседние страны – это рекордный показатель за 10 лет. Отсюда возникла и ситуация с ценами", – пояснил глава МСХ Айдарбек Сапаров.

Между тем, по его данным, в этом году дополнительно была увеличена площадь посевов картофеля.

"В этом году прогнозируем 2,7 млн тонн, на сегодня собрано 1,8 млн тонн – цена фермеров с поля 80-120 тенге за кг. Сейчас проводим совместную работу с МТИ, в том числе по закупке в Стабфонды. Также торговые дома просим заключить заранее договоры, а не бегать с этим вопросом зимой. В прошлом году такая работа с ними не проводилась – сейчас два министерства собрались и довели до них информацию, кто продает и по какой цене. Если вся эта работа будет проведена своевременно, то думаю, что повторения прошлогодней проблемы не будет", – резюмировал министр.

Ранее Айдарбек Сапаров сообщил, что в Казахстане за восемь месяцев 2025 года производство продуктов питания увеличилось на 10,1% и составило 2,5 трлн тенге.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
