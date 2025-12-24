#Казахстан в сравнении
Общество

Актобе стал международной диалоговой площадкой по вопросам профессионального образования

Вопросы профессионального образования, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 16:25 Фото: акимат Актюбинской области
В Актобе был организован форум "Образование. Навыки. Будущее" в рамках Года рабочих профессий, объявленного по инициативе главы государства.

В форуме приняли участие международные эксперты из Китая, Франции, Японии, Германии, Беларуси и Узбекистана, представители колледжей, общественных организаций и социальные партнеры ссузов.

В первой половине дня участники посетили выставку достижений региональных колледжей, организованную в фойе Центра искусства. Образовательные организации демонстрировали новое оборудование и современные учебно-производственные мастерские.

В ходе форума зарубежные эксперты из Китая, Франции, Японии, Германии, Беларуси и Узбекистана поделились опытом внедрения современных технологий в профессионально-техническое образование, методиками повышения квалификации преподавателей и интеграции студентов в рынок труда. Особое внимание было уделено применению искусственного интеллекта в обучении, международной аккредитации колледжей, развитию профессиональных навыков, востребованных на рынке, а также актуальным направлениям подготовки кадров с учетом потребностей экономики.

Фото: акимат Актюбинской области

Итоговой работой форума стало подписание меморандумов о сотрудничестве между колледжами Актюбинского региона и зарубежными образовательными учреждениями, что откроет возможности для обмена опытом, внедрения международных стандартов и реализации совместных проектов.

Вторая половина дня продолжилась подведением итогов Года рабочих профессий и церемонией награждения.

Глава региона Асхат Шахаров подвел итоги проделанной за год работы, отметил повышение статуса человека труда и широкую популяризацию значимости рабочих профессий в обществе.

Фото: акимат Актюбинской области

В этом году государственный заказ по рабочим профессиям в регионе размещен на 7 407 мест, что в два раза больше, чем ранее. В четырех ссузах – колледже сервиса, высшем сельскохозяйственном, Хромтауском горно-техническом и высшем политехническом открыты новые специальности: "Флорист-цветовод", "Гостиничный бизнес", "Организация обслуживания в сфере питания" и "Маркшейдерское дело".

При Высшем политехническом колледже ведется строительство IT-хаба стоимостью 1 млрд тенге. Профориентационной работой охвачено более 48 тысяч школьников, а в 60 школах открыты профильные классы, что помогает детям заранее определиться с будущей профессией.

Кроме того, два колледжа прошли капитальный ремонт на сумму более 500 млн тенге, а высший Хромтауский горно-технический, высший политехнический и Европейский колледж экономики, бизнеса и права получили международную аккредитацию.

Фото: акимат Актюбинской области

После официальной части мероприятия состоялась церемония награждения. За вклад в социально-экономическое развитие региона и профессионально-техническое образование ряд актюбинцев получили благодарственные письма акима области: помощник ветеринара санатория-пантолечебницы "Зәру" Мереке Аманкосов, ветеринар ТОО "Актюбинское племенное предприятие" Дулат Мырзагали, работник ТОО "Степное" Куаныш Нуралы, инспектор цеха АО "Вагонсервис" Иклас Карин и другие.

Знака отличия имени Ыбырая Алтынсарина удостоились педагоги, внесшие значительный вклад в развитие образования.

Международный форум и подведение итогов Года рабочих профессий стали важной комплексной площадкой для укрепления международного сотрудничества, обмена опытом и формирования устойчивой системы подготовки квалифицированных кадров в регионе.

Фото: акимат Актюбинской области

Айсулу Омарова
