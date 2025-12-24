Около 245 млрд тенге дополнительных поступлений в ФСМС ожидается в 2026 году

Директор Департамента совершенствования и анализа ОСМС Минздрава Ляззат Шоманова на брифинге в ведомстве 24 декабря 2025 года заявила о дополнительных поступлениях в Фонд медстрахования, передает корреспондент Zakon.kz.

Ляззат Шоманова указала на важность обеспечения финансовой устойчивости фонда.

"Из-за того, что верхний предел повысили, согласно финансовой модели, полагается, что деньги придут в размере 200 млрд тенге уже в 2026 году. Также за категории Д и Е акиматы на местах будут оплачивать около 30 млрд тенге – 2% от среднемесячной зарплаты в регионе. Также предполагаются поступления за безработных – плюс еще около 15 млрд тенге от местного бюджета. Так как, учитывая прямую ответственность акиматов за снижение уровня безработицы и содействие занятости населения, расходы на уплату взносов на ОСМС за официально зарегистрированных безработных также будут возложены на местные бюджеты", – отметила она.

Позже вице-министр здравоохранения Алия Рустемова пояснила, что сейчас работники со средней зарплатой в 300 тыс. тенге оплачивают взнос на ОСМС 6 тыс. тенге, или на уровне 2% от дохода. А при доходе в 1,5 млн тенге, что в пять раз выше средней зарплаты, срабатывает верхний предел в 10 МЗП (850 тыс. тенге), поэтому взнос не превышает 17 тыс. тенге, или 1,1% от дохода. При этом с дохода в 3 млн тенге, что уже в десять раз выше средней зарплаты, взнос на ОСМС остается таким же – 17 тыс. тенге, или 0,6% от дохода.

"С 2026 года верхний предел суммы для исчисления взносов и отчислений наемных работников и работодателей на ОСМС с учетом размера МЗП составит для работников 1,7 млн тенге и максимальные отчисления составят 34 тыс. тенге в месяц, для работодателей – 3,4 млн тенге и максимальные отчисления составят 102 тыс. в месяц. Ставка взносов для работников и работодателей не меняется. Повышается только верхний порог доходов для исчисления взносов и отчислений в систему ОСМС", – добавила она.

Отмечается, что взносы на ОСМС увеличатся только для 20 тыс. работников, чей доход составляет выше 3 млн 400 тыс. тенге. Это 0,3% от всех наемных работников по стране. В целом, данная норма затронет 9% наемных работников, имеющих доходы свыше 850 тыс. тенге. Для 91% работников ничего не изменится.

20 декабря 2025 года сообщалось, что с 1 января 2026 года безработные и с низким доходом казахстанцы получат доступ к обязательному социальному медицинскому страхованию (ОСМС) за счет местных бюджетов.