Дешевле на 10-15%: хорошую новость сообщили жителям Алматы

Сегодня, 6 марта 2026 года, пресс-служба акимата Алматы объявила жителям и гостям южной столицы хорошую новость касательно весенних ярмарок, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что первые весенние ярмарки выходного дня пройдут в мегаполисе 7 и 8 марта.

"315 фермеров и производителей из Алматы и Алматинской области привезут около 2000 тонн продукции. На прилавках будет более 1000 товаров: овощи и фрукты, мясо, рыба, молочная продукция, яйца, бакалея, мед, растительные масла. Цены в среднем будут на 10-15% ниже рыночных. Социально значимые продукты будут продаваться по рекомендованным ценам", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале городского акимата в пятницу.

Ярмарки выходного дня будут работать с 09:00 до 18:00.

Адреса:

ул. Масанчи / ул. Гоголя (Алмалинский район).

мкр. Казахфильм (Бостандыкский район).

ул. Утеген батыра / пр. Абая (Ауэзовский район).

ул. Мендыкулова / ул. Бектурова (Медеуский район).

4 марта 2026 года жителей и гостей Астаны акимат порадовал подобным объявлением. Из него следовало, что в рамках празднования Международного женского дня 7 и 8 марта 2026 года в столице будет проходить продовольственная ярмарка.