Когда медикам выплатят долги по зарплате, рассказала глава Минздрава

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова 29 апреля 2025 года высказалась о выплате медработникам долгов по заработной плате, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Она признала наличие "определенных задержек" с финансированием медорганизаций.

"Сегодня по заработной плате мы за март-апрель фактически полностью выплатили. Есть вопросы по апрелю, но мы сегодня буквально ждем транш. И транш 2 мая. Я думаю, что вопросы по финансированию будут поэтапно закрывать. Это (деньги. – Прим. ред.) – не резерв правительства, это бюджетные средства, которые направляются на ГОБМП, льготные категории. Это средства, которые будут направлены от Министерства финансов", – сообщила она.

Министр же отрицает тот факт, что в Таразе и еще в ряде регионов больницы приостанавливали свою работу из-за невыплат.

"Таких фактов не было. Если есть у вас конкретные факты, можете сейчас после брифинга дать, мы отдельно разберемся по этим организациям. Потому что по всем медицинским организациям у нас ежедневный мониторинг, вплоть до частных организаций, в разрезе всех 20 регионов мы смотрим, где есть задержки по заработной плате и по другим обязательным выплатам. Поэтому этот вопрос на контроле", – заверила министр.

11 марта 2025 года сообщалось, что государственные инспекторы труда на 19 предприятиях республики выявили задолженность по заработной плате перед более 1,2 тыс. работниками на сумму 328,9 млн тенге.