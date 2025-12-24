Ожидать ли проблем с урожаем – в Минсельхозе оценили риски засухи в Казахстане

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов 24 декабря 2025 года после пресс-встречи ведомства объяснил, есть ли риск засухи в Казахстане, как оценивается ситуация с водой в южных регионах и какие меры принимают, чтобы избежать проблем с урожаем, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналист поинтересовался, ожидается ли засуха в Казахстане в предстоящем году, какой анализ ситуации был проведен в министерстве и планируются ли в этой связи корректировки в посевных площадях и аграрной политике.

"В целом, когда мы говорим о засухе, мы имеем в виду не атмосферную засуху, а прежде всего обеспеченность водными ресурсами. Это связано с тем, что основное орошаемое земледелие в Казахстане сосредоточено на юге страны – в трех регионах: Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской областях. С учетом имеющихся прогнозов водообеспеченности в этих регионах были проведены встречи с сельхозтоваропроизводителями на уровне заместителя премьер-министра, курирующего региональную политику. Во встречах приняли участие министры водных ресурсов и сельского хозяйства, а также акимы областей", – ответил Азат Султанов.

Он отметил, что до всех сельхозтоваропроизводителей был доведен прогноз водообеспеченности на следующий вегетационный период.

"В целом прогноз положительный. Однако, чтобы не допустить повторения ситуации текущего года, когда часть полей не была обеспечена водой, данным регионам поручено проводить диверсификацию посевов и строго исполнять плановые показатели, доведенные Министерством сельского хозяйства. Речь идет о сокращении площадей водоемких культур, диверсификации и переходе на водосберегающие технологии. Такую работу, в частности, провели по хлопку. Если ранее площади хлопка с применением водосберегающих технологий составляли около 1,5 тыс. гектаров, то сегодня они достигают порядка 50 тыс. гектаров. Это позволяет при том же объеме воды увеличивать посевные площади", – дополнил вице-министр.

Султанов заверил, что планы по дальнейшему расширению таких площадей доведены до акиматов и исполняются.

"Налажено тесное взаимодействие с Министерством водных ресурсов. После завершения зимнего периода, ориентировочно в феврале, будет проведена дополнительная оценка водообеспеченности. Если ситуация улучшится за счет накопления водных ресурсов в горах, соответствующие показатели будут скорректированы. Если же объем воды окажется ниже ожидаемого, требования к водопотребителям будут ужесточены, а площади водоемких культур – откорректированы в плановом порядке", – продолжил он.

По его словам, на данный момент говорить о дополнительных рисках, помимо водного фактора, преждевременно.

"Совместно с "Казгидрометом" проводится мониторинг возможных атмосферных явлений, связанных с глобальными климатическими процессами – холодными и теплыми течениями, которые могут влиять и на территорию Казахстана. Пока таких рисков не зафиксировано. Вместе с тем, ежегодно поднимается вопрос агрострахования. Практика показывает, что сельхозпроизводители, застраховавшие свои посевы, успешно проходят финансовый год даже в сложных природно-климатических условиях. Со своей стороны государство предусматривает все меры поддержки и планирует их расширять, включая страхование как от засухи, так и от переизбытка влаги", – резюмировал Азат Султанов.

Ранее министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на пресс-встрече заявил, что рисков для фермеров из-за сайгаков не зафиксировано, при этом мясокомбинаты и ветеринарная служба работают в штатном режиме.

