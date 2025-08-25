В Казахстане выведен рис с рекордной водоэффективностью

В пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана сегодня, 25 августа 2025 года, поделились отличной новостью для аграрного сектора и водосбережения, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным ведомства, научно-исследовательский институт рисоводства им. И. Жахаева проводит в Кызылординской области испытания нового сорта риса. Выведенный специалистами института сорт Сыр Сұлуы требует меньше времени на созревание и, таким образом, потребляет меньше воды.

Фото: пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации РК

"Результаты испытаний показывают, что новый сорт риса созревает за 105-110 дней, имеет высокую урожайность и полностью адаптирован к местному климату и почве. При правильном соблюдении всех агротехнических мероприятий сорт способен выдавать урожай в 80-85 центнеров с гектара". Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

Известно, что на данный момент в Кызылординской области выращиваются российские сорта риса, которые созревают за 120-125 дней.

"Водохозяйственная ситуация в южных регионах Казахстана выдвигает необходимость поиска и разработки новых способов экономии воды. С учетом глобального изменения климата подобные сорта сельскохозяйственных культур могут стать убедительной альтернативой существующим водоемким сортам". Зампредседателя правления по научной работе Казахского НИИ рисоводства им. И. Жахаева Жанузак Байманов

Фото: пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации РК

По его словам, результат данной научной работы положительно повлияет на развитие сельского хозяйства и сокращение потребления воды рисовыми полями.

Не так давно, 12 августа, стало известно, что около 600 тысяч тенге заплатят фермеры Павлодарской области за незаконный полив.