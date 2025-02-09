Угон маршрутного автобуса попал на видео в Алматы

В Казнете распространяется видео, на котором запечатлен момент угона маршрутного автобуса, сообщает Zakon.kz.

Авторы ролика уточнили, что инцидент произошел ночью в Турксибском районе.

Эту информацию 9 февраля подтвердили Zakon.kz в Департаменте полиции Алматы.

"По факту угона отделом полиции при УП Турксибского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан "по горячим следам". Другие обстоятельства устанавливаются", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Столичные полицейские задержали пьяного угонщика автомобиля марки Nissan Cefiro. Мужчина воспользовался тем, что автомобиль был с запущенным двигателем и не заперт.