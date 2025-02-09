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Происшествия

Угон маршрутного автобуса попал на видео в Алматы

Автобус, общественный транспорт, городской транспорт, пассажиры, улица , фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2025 21:41 Фото: Zakon.kz
В Казнете распространяется видео, на котором запечатлен момент угона маршрутного автобуса, сообщает Zakon.kz.

Авторы ролика уточнили, что инцидент произошел ночью в Турксибском районе. 

Эту информацию 9 февраля подтвердили Zakon.kz в Департаменте полиции Алматы.

"По факту угона отделом полиции при УП Турксибского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан "по горячим следам". Другие обстоятельства устанавливаются", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Столичные полицейские задержали пьяного угонщика автомобиля марки Nissan Cefiro. Мужчина воспользовался тем, что автомобиль был с запущенным двигателем и не заперт. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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