Угон маршрутного автобуса попал на видео в Алматы
Фото: Zakon.kz
В Казнете распространяется видео, на котором запечатлен момент угона маршрутного автобуса, сообщает Zakon.kz.
Авторы ролика уточнили, что инцидент произошел ночью в Турксибском районе.
Эту информацию 9 февраля подтвердили Zakon.kz в Департаменте полиции Алматы.
"По факту угона отделом полиции при УП Турксибского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан "по горячим следам". Другие обстоятельства устанавливаются", – рассказали в полиции.
Ранее сообщалось о другом происшествии. Столичные полицейские задержали пьяного угонщика автомобиля марки Nissan Cefiro. Мужчина воспользовался тем, что автомобиль был с запущенным двигателем и не заперт.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript